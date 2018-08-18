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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.
Я видимо случайно зашел не на тот форум.
Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.
А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.
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investorkiev
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:49
airmax78 написав:
Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.
При инвестициях всегда нужно продумывать пути отхода. Чтобы не получилось так как вы описываете, или смерть одного из супругов не привела к блокировке всех активов на 6 месяцев с перспективой дерибана между родственниками с выделением каждому по нескольку процентов в каждом объекте.
Кстати, как депозит помог бы в такой ситуации?
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Vlad442
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:52
Vlad442 написав:
Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.
Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 21 тра, 2020 11:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:58
investorkiev написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.
Я видимо случайно зашел не на тот форум.
Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.
А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.
у вас странное вИдение мира) деньги движутся от бедных к богатым, а не наоборот, понимаете? Бывают конечно исключение, нищий может сдавать богатому лакшери квартиру/дом/яхту если предварительно ими обзаведётся. Если нищеброды беднеют у богатых тоже начинаются перебои с доходами, это видно в рейтинге форбс. Разница в том сколько нищебродов обеспечивают ваше благополучие. Если один то это катастрофа. А если 50-100 то на цезарь в ресторанах и на теплые края вам хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:00
Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.
Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.
І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.
Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
П. С.
Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.
Але!
Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!
Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:05
Анонс новини після якої потоки омна від Сержика, Юри і ко збільшаться раза в 2...
Хлопці приготуйтеся...
Всім процвітання!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:06
vitaliian написав:
может ЗЕипотека нас спасьот?
Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:09
zРадио написав: Vlad442 написав:
Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.
Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го
інвестиція була по 18 кгрн.... тобто 29 куе...
не розумію якою ціну в 57 вважати. Не підкажете?
Всім процвітання!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:10
vitaliian написав:
Разница в том сколько нищебродов обеспечивают ваше благополучие. Если один то это катастрофа. А если 50-100 то на цезарь в ресторанах и на теплые края вам хватит.
Именно на этом и строят свое благополучие многопенисные мародеры
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