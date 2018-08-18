Додано: Чет 21 тра, 2020 12:00

Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.

Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.



І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.

Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.



П. С.

Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.

Але!

Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!

Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!