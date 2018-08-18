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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3947394839493950

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 8
зростуть більш як на 10%
13%
1
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
25%
2
знизяться в межах 10%
38%
3
знизяться на 10-25%
13%
1
знизяться на 25%-50%
13%
1
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:46

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.


Я видимо случайно зашел не на тот форум.

Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.

А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.

При инвестициях всегда нужно продумывать пути отхода. Чтобы не получилось так как вы описываете, или смерть одного из супругов не привела к блокировке всех активов на 6 месяцев с перспективой дерибана между родственниками с выделением каждому по нескольку процентов в каждом объекте.

Кстати, как депозит помог бы в такой ситуации?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:52

  Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?


У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.

Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 тра, 2020 11:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:58

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.


Я видимо случайно зашел не на тот форум.

Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.

А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.


у вас странное вИдение мира) деньги движутся от бедных к богатым, а не наоборот, понимаете? Бывают конечно исключение, нищий может сдавать богатому лакшери квартиру/дом/яхту если предварительно ими обзаведётся. Если нищеброды беднеют у богатых тоже начинаются перебои с доходами, это видно в рейтинге форбс. Разница в том сколько нищебродов обеспечивают ваше благополучие. Если один то это катастрофа. А если 50-100 то на цезарь в ресторанах и на теплые края вам хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:00

І будь тут мудрим!©®™

Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.
Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.

І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.
Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.

П. С.
Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.
Але!
Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!
Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:05

Анонс новини після якої потоки омна від Сержика, Юри і ко збільшаться раза в 2...
Хлопці приготуйтеся...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:06

  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:09

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?


У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.

Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го


інвестиція була по 18 кгрн.... тобто 29 куе...

не розумію якою ціну в 57 вважати. Не підкажете? :shock:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:10

  vitaliian написав:Разница в том сколько нищебродов обеспечивают ваше благополучие. Если один то это катастрофа. А если 50-100 то на цезарь в ресторанах и на теплые края вам хватит.

Именно на этом и строят свое благополучие многопенисные мародеры
investorkiev
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  #<1 ... 3947394839493950
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