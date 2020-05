Додано: Чет 21 тра, 2020 12:32

zРадио написав: Vlad442 написав: Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?

Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?



У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.



Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го

Брати нерухомiсть це стратегiчне рiшення на горизонт вiд 7 рокiв.

Якщо менше, то лучше орендувати. Брати нерухомiсть це стратегiчне рiшення на горизонт вiд 7 рокiв.Якщо менше, то лучше орендувати.

