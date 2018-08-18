Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.
При инвестициях всегда нужно продумывать пути отхода. Чтобы не получилось так как вы описываете, или смерть одного из супругов не привела к блокировке всех активов на 6 месяцев с перспективой дерибана между родственниками с выделением каждому по нескольку процентов в каждом объекте.
Кстати, как депозит помог бы в такой ситуации?
У меня нет долгосрочных. Только прозапас. С него может тратить кто угодно пользуясь банковской картой.
Долярчик написав:Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
долярчик а вы в какую то секту ходите? бетон - обычный актив который может в одно время стоить дорого а в другое дёшево. Когда цена на пике - актив генерирует высокий доход и наоборот. Цена на недвижимость напрямую зависит от экономической ситуации в стране, но реагирует бетон на эту ситуацию не сразу. Точнее растёт быстро, а падает медленно. Это менталитет никто не хочет продавать бетон дёшево, но если денег у покупателя нет деваться некуда. Большое давление на рынок оказывает первичка, застройщик не может отложить продажи до лучших времён поэтому будет снижать цену до тех пор пока не почуствует спрос...
Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні
І так, - інвестиції в бетон - це гра в довгу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%. Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.
І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН. Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
П. С. Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію. Але! Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі! Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!
Долярчик, ти забув про iнфляцiю. З нею, то банк ще доплачуе Владу.
От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?
Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/ Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
так барiсти, барбешопери, СПА - то все з тоi опери
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?
як де, 8% рефiнанс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?