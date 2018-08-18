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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39493950395139523953>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 11
зростуть більш як на 10%
18%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
18%
2
знизяться в межах 10%
27%
3
знизяться на 10-25%
18%
2
знизяться на 25%-50%
18%
2
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:25

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?


У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.

Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го


а дайте ка ссылочку на севен па57 чтоб не быть голословным
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:28

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.

При инвестициях всегда нужно продумывать пути отхода. Чтобы не получилось так как вы описываете, или смерть одного из супругов не привела к блокировке всех активов на 6 месяцев с перспективой дерибана между родственниками с выделением каждому по нескольку процентов в каждом объекте.

Кстати, как депозит помог бы в такой ситуации?

У меня нет долгосрочных. Только прозапас. С него может тратить кто угодно пользуясь банковской картой.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:32

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
долярчик а вы в какую то секту ходите? бетон - обычный актив который может в одно время стоить дорого а в другое дёшево. Когда цена на пике - актив генерирует высокий доход и наоборот. Цена на недвижимость напрямую зависит от экономической ситуации в стране, но реагирует бетон на эту ситуацию не сразу. Точнее растёт быстро, а падает медленно. Это менталитет никто не хочет продавать бетон дёшево, но если денег у покупателя нет деваться некуда. Большое давление на рынок оказывает первичка, застройщик не может отложить продажи до лучших времён поэтому будет снижать цену до тех пор пока не почуствует спрос...

Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні :D

І так, - інвестиції в бетон - це гра в довгу! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?


У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.

Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го

Брати нерухомiсть це стратегiчне рiшення на горизонт вiд 7 рокiв.
Якщо менше, то лучше орендувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:35

  Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.
Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.

І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.
Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.

П. С.
Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.
Але!
Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!
Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!

Долярчик, ти забув про iнфляцiю.
З нею, то банк ще доплачуе Владу.

От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:39

  zРадио написав:
  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41

  Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.

так барiсти, барбешопери, СПА - то все з тоi опери
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:41

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?

як де, 8% рефiнанс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? :-) і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?
Всім процвітання!
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