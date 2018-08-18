vitaliian написав:

Долярчик написав: Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців. Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.

долярчик а вы в какую то секту ходите? бетон - обычный актив который может в одно время стоить дорого а в другое дёшево. Когда цена на пике - актив генерирует высокий доход и наоборот. Цена на недвижимость напрямую зависит от экономической ситуации в стране, но реагирует бетон на эту ситуацию не сразу. Точнее растёт быстро, а падает медленно. Это менталитет никто не хочет продавать бетон дёшево, но если денег у покупателя нет деваться некуда. Большое давление на рынок оказывает первичка, застройщик не может отложить продажи до лучших времён поэтому будет снижать цену до тех пор пока не почуствует спрос...