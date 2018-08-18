Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.
Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го
а дайте ка ссылочку на севен па57 чтоб не быть голословным
Эммм... А почему я должен заниматься гуглением, а остальные - нет? Может найдете мне па18к грн Севен в кэше гугла? Нет? А, между прочим, это то, во что поверить гораздо тяжелее, чем в 57к за готовую квартиру.
PS: ок, вот вам объявление па59.8к долларов на 15-м этаже. Объявления за 57 сейчас не нахожу, но то, что оно было (а может и до сих пор есть) подтвердит более низкий этаж - 7-й.
PPS: можете позвонить и поторговаться. Уверен, покажите хотя бы 55к - заберете
Первый написав:зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?
Кажется, у вас подгорело. Инвестор Севена в тяжких потугах сбросить добро по мартовским ценам? Сожалею, если так. Этого не будет по меньшей мере до 2022-го, а скорее - 2024-го.
Что касается инвестиций в первичку как финансового инструмента - можете перечитать меня, я отмечал, что они бывают профитными. Но бывают и по-другому. Севен первые 4 дома оказались удачными, последние 2 - неудачными. В Патриотике, кстати, так же - ранние дома удачные, поздние неудачные.
Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
Первый написав:зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?
Кажется, у вас подгорело. Инвестор Севена в тяжких потугах сбросить добро по мартовским ценам? Сожалею, если так. Этого не будет по крайней мере до начала 2022-го.
Что касается инвестиций в первичку как финансового инструмента - можете перечитать меня, я отмечал, что они бывают профитными. Но бывает и по-другому. Севен первые 4 дома оказались удачными, последние 2 - неудачными. В Патриотике, кстати, так же - ранние дома удачные, поздние неудачные.
Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%. Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.
І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН. Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
П. С. Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію. Але! Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі! Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!
Долярчик, ти забув про iнфляцiю. З нею, то банк ще доплачуе Владу.
От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.
Так, тоді Влад би був у шоколаді! А, на моменті, каже, що не вигідно йому доплачувати, навіть, тих 2% з своєї кишені! (де він таку дешеву іпотеку знайшов? - і то каже, що не вигідно.)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
investorkiev написав:А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.
а что ты подразумеваешь под "каждому"? это пересичный, что в маршрутках давится по утрам, чтобы попасть на Петровку, потом на работу и заплатить респекту за аренду однухи на Милославской? или это флэтлорд-ынвэстор?
Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? до 200 тыс депозиты под гарантией фонда. Доходность инвестиций в недострой нужно сравнивать с депозитами финкомпаний, оба работают без гарантий и ставки у финки другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.