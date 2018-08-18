Додано: Чет 21 тра, 2020 12:56

PS4 написав: zРадио написав: Vlad442 написав: Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?

Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?



У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.



Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го



а дайте ка ссылочку на севен па57 чтоб не быть голословным а дайте ка ссылочку на севен па57 чтоб не быть голословным

Эммм... А почему я должен заниматься гуглением, а остальные - нет? Может найдете мне па18к грн Севен в кэше гугла? Нет? А, между прочим, это то, во что поверить гораздо тяжелее, чем в 57к за готовую квартиру.PS: ок, вот вам объявление па59.8к долларов на 15-м этаже. Объявления за 57 сейчас не нахожу, но то, что оно было (а может и до сих пор есть) подтвердит более низкий этаж - 7-й.PPS: можете позвонить и поторговаться. Уверен, покажите хотя бы 55к - заберете