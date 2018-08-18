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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3950395139523953>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 11
зростуть більш як на 10%
18%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
18%
2
знизяться в межах 10%
27%
3
знизяться на 10-25%
18%
2
знизяться на 25%-50%
18%
2
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:56

  PS4 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?


У меня есть инфа по Севену - то, что в феврале-марте легко продавалось за 65 (43 кв. в сданом доме), сегодня экспонируется за 57, и очереди желающих нет.

Так что ликвидность киевской недвиги - это притча во языцех. За период 2014-2020 быстро обратить недвижимость в деньги без большого дисконта можно было лишь с сентября 2019-го по март 2020-го


а дайте ка ссылочку на севен па57 чтоб не быть голословным


Эммм... А почему я должен заниматься гуглением, а остальные - нет? Может найдете мне па18к грн Севен в кэше гугла? Нет? А, между прочим, это то, во что поверить гораздо тяжелее, чем в 57к за готовую квартиру.

PS: ок, вот вам объявление па59.8к долларов на 15-м этаже. Объявления за 57 сейчас не нахожу, но то, что оно было (а может и до сих пор есть) подтвердит более низкий этаж - 7-й.

PPS: можете позвонить и поторговаться. Уверен, покажите хотя бы 55к - заберете

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven ... 44d6022438
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:58

годами загонявший всех вокруг в первичный бетон остро реагирует на первичный бетон.
анекдот.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:03

  Первый написав:зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? :-) і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?


Кажется, у вас подгорело. Инвестор Севена в тяжких потугах сбросить добро по мартовским ценам? Сожалею, если так. Этого не будет по меньшей мере до 2022-го, а скорее - 2024-го.

Что касается инвестиций в первичку как финансового инструмента - можете перечитать меня, я отмечал, что они бывают профитными. Но бывают и по-другому. Севен первые 4 дома оказались удачными, последние 2 - неудачными. В Патриотике, кстати, так же - ранние дома удачные, поздние неудачные.

Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16

  zРадио написав:
  Первый написав:зРадіо і лайкнувший Віталіан? Ви де? що там з депо чистими під 25%???? в 2017 році? АГОВ? розкажіть Як Ви 700 кгрн вигідно зберігали 3 роки під чисті 25% на нерозривному депо? ЧИ Ви а поговорити? :-) і спробувати впарити на форумі севен па 1300 за квадрат?


Кажется, у вас подгорело. Инвестор Севена в тяжких потугах сбросить добро по мартовским ценам? Сожалею, если так. Этого не будет по крайней мере до начала 2022-го.

Что касается инвестиций в первичку как финансового инструмента - можете перечитать меня, я отмечал, что они бывают профитными. Но бывает и по-другому. Севен первые 4 дома оказались удачными, последние 2 - неудачными. В Патриотике, кстати, так же - ранние дома удачные, поздние неудачные.

Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...


ТАк і запишемо. П...л. Видає фантазії за реальність. як завжди. депо чистими в 2017 році під 25 де було?
Я знайшов https://glavcom.ua/publications/reyting ... 13934.html

Альфа 16.75 до оподаткування. або майже 2 рази менше ніж Ваше твердження.
Ви цінний кадр, якщо за такою похибкою оцінюєте фінансові інструменти :shock:

Мені здається на політичній гілці Вам краще, там фантазію і вимисли легше видавати за реальний стан речей.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:17

  flyman написав:
  Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.
Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.

І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.
Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.

П. С.
Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.
Але!
Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!
Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!

Долярчик, ти забув про iнфляцiю.
З нею, то банк ще доплачуе Владу.

От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.

Так, тоді Влад би був у шоколаді!
А, на моменті, каже, що не вигідно йому доплачувати, навіть, тих 2% з своєї кишені! :roll:
(де він таку дешеву іпотеку знайшов? - і то каже, що не вигідно.) :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
не бывает вечноприбыльного актива, ну кроме должности президент рф. Даже нефть может сваливаться в минус.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:19

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.

а что ты подразумеваешь под "каждому"?
это пересичный, что в маршрутках давится по утрам, чтобы попасть на Петровку, потом на работу и заплатить респекту за аренду однухи на Милославской?
или это флэтлорд-ынвэстор?

Каждому игроку на КРЖН естественно
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як там Юра/Сержик і ко? готові посилити натиск за праве діло побольше болі?

Короче нада шота делать. На Укрбудовських обєктах починається відновлюватися будівництво. На жилянській почалося шевеління.

Може не дадім, доки не відновилися?:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:25

Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? до 200 тыс депозиты под гарантией фонда. Доходность инвестиций в недострой нужно сравнивать с депозитами финкомпаний, оба работают без гарантий и ставки у финки другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 13:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:25

  Первый написав:
ТАк і запишемо. П...л. Видає фантазії за реальність. як завжди. депо чистими в 2017 році під 25 де було?
Я знайшов https://glavcom.ua/publications/reyting ... 13934.html

Альфа 16.75 до оподаткування. або майже 2 рази менше ніж Ваше твердження.
Ви цінний кадр, якщо за такою похибкою оцінюєте фінансові інструменти :shock:

Мені здається на політичній гілці Вам краще, там фантазію і вимисли легше видавати за реальний стан речей.


Вообще-то я говорил за 2016-й. Вы своевольно подменили его на 2017-й. Покажите Севен па18 за кв в 2017-м, и продолжим дискуссию!
zРадио
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