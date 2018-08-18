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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3950395139523953

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 11
зростуть більш як на 10%
18%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
18%
2
знизяться в межах 10%
27%
3
знизяться на 10-25%
18%
2
знизяться на 25%-50%
18%
2
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:32

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
не бывает вечноприбыльного актива, ну кроме должности президент рф. Даже нефть может сваливаться в минус.


Тем не менее, если посмотреть на рынок недвижимости развитых стран, он не будет в длинном периоде выглядеть как кардиограмма :mrgreen: Там будет четкий тренд на рост!

Пусть теперь Первый посмотрит, где он видит тренд роста на любом из периодов длинее 5 лет на КРЖН - http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

С удовольствием выслушаю аргументы...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 21 тра, 2020 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:33

  vitaliian написав:Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? не верите на слово тогда сами прикрепляйте скрины.

я дав посилання на статю. форвард 18.5 % на рік. ми ж розуміємо що в 2018, 2019 це інші ставки. Тому про які 25% чистими протягом 2017-2019 років йде мова?
зРадіо це місцева ВАТА ВАТНА.
не уподобляйтеся.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:35

  Первый написав:
  vitaliian написав:Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? не верите на слово тогда сами прикрепляйте скрины.

я дав посилання на статю. форвард 18.5 % на рік. ми ж розуміємо що в 2018, 2019 це інші ставки. Тому про які 25% чистими протягом 2017-2019 років йде мова?
зРадіо це місцева ВАТА ВАТНА.
не уподобляйтеся.


Оооо, ну как не разыграть ватную карту в дискуссии о недвижимости :mrgreen: Странно, что вы целых 2 дня держали это в себе :lol: В - выдержка
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:38

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Что свидетельствует о весьма недолгосрочной ясной погоде на КРЖН...
не бывает вечноприбыльного актива, ну кроме должности президент рф. Даже нефть может сваливаться в минус.


Тем не менее, если посмотреть на рынок недвижимости развитых стран, он не будет в длинном периоде выглядеть как кардиограмма :mrgreen: Там будет четкий тренд на рост!

Пусть теперь Первый посмотрит, где он видит тренд роста на любом из периодов длинее 5 лет на КРЖН - http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

С удовольствием выслушаю аргументы...


зРадіо, про ріст пишеш ТИ!!! було по 29. потім легко продавали по 65. а зараз аналогічні по 57.
Я про ріст не писав нічого. Я в тебе спитав якою вважати ціну 57 куе якщо було по 29?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:41

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.
Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.

І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.
Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.

П. С.
Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.
Але!
Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!
Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!

Долярчик, ти забув про iнфляцiю.
З нею, то банк ще доплачуе Владу.

От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.

Так, тоді Влад би був у шоколаді!
А, на моменті, каже, що не вигідно йому доплачувати, навіть, тих 2% з своєї кишені! :roll:
(де він таку дешеву іпотеку знайшов? - і то каже, що не вигідно.) :shock:

10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:42

  Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.



Чи є ще бажання повертатися до Києва?

— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!

А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.


Вот вам и ответ, все вернутся, по крайней мере очень постараются. Маятнику - быть.

ЗЫ: а могла бы поублажать лендлорда эти пару месяцев, не пришлось бы сьезжать и вещи везти грузовиком с картошкой.
investorkiev
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