Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? не верите на слово тогда сами прикрепляйте скрины.
я дав посилання на статю. форвард 18.5 % на рік. ми ж розуміємо що в 2018, 2019 це інші ставки. Тому про які 25% чистими протягом 2017-2019 років йде мова? зРадіо це місцева ВАТА ВАТНА. не уподобляйтеся.
vitaliian написав:Первый давайте без эмоций, в 2015 форвард давал 26,5% в 2016 23,5% грязными ес-но. Можно я принтскрин выкладывать не буду? не верите на слово тогда сами прикрепляйте скрины.
я дав посилання на статю. форвард 18.5 % на рік. ми ж розуміємо що в 2018, 2019 це інші ставки. Тому про які 25% чистими протягом 2017-2019 років йде мова? зРадіо це місцева ВАТА ВАТНА. не уподобляйтеся.
Оооо, ну как не разыграть ватную карту в дискуссии о недвижимости Странно, что вы целых 2 дня держали это в себе В - выдержка
Долярчик написав:Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%. Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.
І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН. Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.
П. С. Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію. Але! Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі! Ну, або можна продати по переуступку, але знову ж таки - потрібен ріст цін на РН хоча б на 25-30% на рік!
Долярчик, ти забув про iнфляцiю. З нею, то банк ще доплачуе Владу.
От що робить фiнансова малограмотнicть, так веде до не правильних висновкiв та рiшень.
Так, тоді Влад би був у шоколаді! А, на моменті, каже, що не вигідно йому доплачувати, навіть, тих 2% з своєї кишені! (де він таку дешеву іпотеку знайшов? - і то каже, що не вигідно.)
10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/ Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Чи є ще бажання повертатися до Києва?
— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!
А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.
Вот вам и ответ, все вернутся, по крайней мере очень постараются. Маятнику - быть.
ЗЫ: а могла бы поублажать лендлорда эти пару месяцев, не пришлось бы сьезжать и вещи везти грузовиком с картошкой.