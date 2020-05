Додано: Чет 21 тра, 2020 13:41

Долярчик написав: flyman написав: Долярчик написав: Тут Влад442 якось писав про свою іпотеку під 10% і що та квартира генерує 8%.

Тобто, 2% щомісяця доплачує з своєї кишені.



І я б зараз тут пів сторінки списав, доказуючи, як все буде добре і круто, якщо б не почалась стагнація, чи то ще й плавний спад цін на РН.

Але, все рівно, іпотека гривнева і як-не-як, а іпотечний бетон таки рятує знецінення гривневих папірців.



П. С.

Ще варіант - тільки брати іпотечний котлован(як я хочу брати) який мав би подорожчати, коли введуть в експлуатацію.

Але!

Але 1,5-2р тупо треба сплачувати іпотеку і тільки тоді вже аж будуть копменсувати більшу частину іпотеки орендарі!

Долярчик, ти забув про iнфляцiю.

З нею, то банк ще доплачуе Владу.



Так, тоді Влад би був у шоколаді!

А, на моменті, каже, що не вигідно йому доплачувати, навіть, тих 2% з своєї кишені!

10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних) 10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних)

