Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних)
эта схема выглядит рабочей, но внутренний голос мне подсказывает что 10% ипотека это развод или замануха в котлован, с которого вы получите прибыль через N лет. На 8% рефинанс не смотрите, ставка рефинанса плавающая, сегодня 8% завтра 18%. Из рефинанса вам ипотеку под 10% никто не даст (либо с привязкой к учётной ставке НБУ). И без привязки банки могут поднимать ставку по кредиту или требовать дополнительные залоги. Ипотека риски ещё те.
Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/ Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Чи є ще бажання повертатися до Києва?
— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!
А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.
Вот вам и ответ, все вернутся, по крайней мере очень постараются. Маятнику - быть.
ЗЫ: а могла бы поублажать лендлорда эти пару месяцев, не пришлось бы сьезжать и вещи везти грузовиком с картошкой.
Трибека, вам скоро можно будет садиться за написание романа: "Я и мои арендаторы - love story"
investorkiev написав:Чи є ще бажання повертатися до Києва?
— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!
А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.
хорошая статья спасибо.
Моє резюме, яке я всюди надсилала, нікого не зацікавлювало, та й як воно могло б зацікавити, коли останній профіль діяльності – це організатор масштабних подій? Кому наразі цікаво, що я за сорок днів колись організувала 9 концертів?
Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені.
мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?
Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.
Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені вот такая перспектива у понаехов...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
airmax78 написав:Тяжело заболеть можно и когда экономика растет. И чем старше становишься - тем выше вероятность. Особенно таких болезней где проведение дорогостоящей интенсивной терапии - вопрос жизни и смерти. И тогда, к сожалению, никакие арендные квартиры не помогут пока ты их не продашь. А продавать можно долго, хуже того, надо быть в состоянии это сделать.
Нагадаю, як "гарно" мене полікували рік тому в Києві Інвестуємо в нерухомість закордоном Макс, пора вже робити висновки і валіть Корона показала, де ще є достойна медіцина. Мої висновки рік тому.
Чисто мои выводы: - иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0. - иметь большую долю в развитых странах, - жить там, где хорошая медицина и частная и государственная.
Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/ Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Из разряда "она хотела жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Бердичеве"