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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3952395339543955>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 13
зростуть більш як на 10%
15%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
15%
2
знизяться в межах 10%
23%
3
знизяться на 10-25%
23%
3
знизяться на 25%-50%
15%
2
знизяться більше, ніж на 50%
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:00

  investorkiev написав:Ребята. Все кто купил котлованы в 2015-2017 годах и они достроились - в плюса. В прифите. Они молодцы.
Это аксиома, что тут обсуждать снова и снова?

та погоди, тут Юра очередной вы.сер всем инвесторам готовит)
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:02

  investorkiev написав:Ребята. Все кто купил котлованы в 2015-2017 годах и они достроились - в плюса. В прифите. Они молодцы.
Это аксиома, что тут обсуждать снова и снова?

так зараз "таймфреймiнг" не той,
от хто купить у 2022, через який час теж буде розказувати про як класно вкластися в "бетон"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05

  flyman написав:
  investorkiev написав:Ребята. Все кто купил котлованы в 2015-2017 годах и они достроились - в плюса. В прифите. Они молодцы.
Это аксиома, что тут обсуждать снова и снова?

так зараз "таймфреймiнг" не той,
от хто купить у 2022, через який час теж буде розказувати про як класно вкластися в "бетон"

Так все просто? Навіщо вхолосту чекати 2022?
Зараз тре продати, і на чемодані кеша вїхати в 2022 коли необхідно буде купляти!

Рецепт як завжди простий - дій! :D
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:10% iпотека - 5 iнфляцiя + 8% оренда = 7% доплачуе банк в реальних грошах (не номiнальних)
эта схема выглядит рабочей, но внутренний голос мне подсказывает что 10% ипотека это развод или замануха в котлован, с которого вы получите прибыль через N лет. На 8% рефинанс не смотрите, ставка рефинанса плавающая, сегодня 8% завтра 18%. Из рефинанса вам ипотеку под 10% никто не даст (либо с привязкой к учётной ставке НБУ). И без привязки банки могут поднимать ставку по кредиту или требовать дополнительные залоги. Ипотека риски ещё те.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  slonic32 написав:раніш був чудовий агрегатор оголошень. можна було глянути на карті квартири на продаж, а зараз там одні новобудови

Они вторичку вынесли в отдельный раздел сайта
https://flatfy.lun.ua/uk
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:22

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.



Чи є ще бажання повертатися до Києва?

— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!

А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.


Вот вам и ответ, все вернутся, по крайней мере очень постараются. Маятнику - быть.

ЗЫ: а могла бы поублажать лендлорда эти пару месяцев, не пришлось бы сьезжать и вещи везти грузовиком с картошкой.

Трибека, вам скоро можно будет садиться за написание романа: "Я и мои арендаторы - love story"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Чи є ще бажання повертатися до Києва?

— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!

А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.


хорошая статья спасибо.

Моє резюме, яке я всюди надсилала, нікого не зацікавлювало, та й як воно могло б зацікавити, коли останній профіль діяльності – це організатор масштабних подій? Кому наразі цікаво, що я за сорок днів колись організувала 9 концертів?

Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені.


мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?

Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.

Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені вот такая перспектива у понаехов...
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:24

foxluck
дякую
slonic32
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:37

  airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.

  airmax78 написав:Тяжело заболеть можно и когда экономика растет. И чем старше становишься - тем выше вероятность. Особенно таких болезней где проведение дорогостоящей интенсивной терапии - вопрос жизни и смерти. И тогда, к сожалению, никакие арендные квартиры не помогут пока ты их не продашь. А продавать можно долго, хуже того, надо быть в состоянии это сделать.

Нагадаю, як "гарно" мене полікували рік тому в Києві Інвестуємо в нерухомість закордоном
Макс, пора вже робити висновки і валіть :!: Корона показала, де ще є достойна медіцина. Мої висновки рік тому.
Чисто мои выводы:
- иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0.
- иметь большую долю в развитых странах,
- жить там, где хорошая медицина и частная и государственная.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:38

  Vlad442 написав:https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.


Из разряда "она хотела жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Бердичеве"
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