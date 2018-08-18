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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:38
Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:43
change_pm написав: airmax78 написав:
Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
airmax78 написав:Тяжело заболеть можно и когда экономика растет. И чем старше становишься - тем выше вероятность. Особенно таких болезней где проведение дорогостоящей интенсивной терапии - вопрос жизни и смерти.
И тогда, к сожалению, никакие арендные квартиры не помогут пока ты их не продашь. А продавать можно долго, хуже того, надо быть в состоянии это сделать.
Нагадаю, як "гарно" мене полікували рік тому в Києві Інвестуємо в нерухомість закордоном
Макс, пора вже робити висновки і валіть
Корона показала, де ще є достойна медіцина. Мої висновки рік тому.
Чисто мои выводы:
- иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0.
- иметь большую долю в развитых странах,
- жить там, где хорошая медицина и частная и государственная.
хiхi, як казав акурт,
в США лiкують корону по телефону,
мабуть тре в США, чи все ж в РБ?
хiхi...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:46
zРадио написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Из разряда "она хотела жить на Манхэттене, но родилась мужиком в Бердичеве"
Це про учотку somilitark, чи як там його
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:52
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
Там скорее всего еще и грейс по кредитке полностью выгребался сразу же после погашения предыдущего.
У нас в доме жила себе барышня средних лет с собачкой. Лет 5 уже жила, как минимум, я честно говоря даже не думал, что она арендатор, считал, что жилплощадь в ее собственности.
И вот, пару недель назад смотрю, как она микрашку вещами загружает. Спросил: на дачу, подальше от карантина?
Ан нет. Компания, где она работала, занималась продажами авиабилетов, и весь персонал пнули одномоментно под зад с самого старта карантина. Новой работы найти не смогла, сбережений почти не было.
Хозяин жилплощади тоже "понимания" не проявил - вот и свалила дама с собачкой на свою малую родину. Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:54
Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Страшная история.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:56
antey1969 написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
Там скорее всего еще и грейс по кредитке полностью выгребался сразу же после погашения предыдущего.
У нас в доме жила себе барышня средних лет с собачкой. Лет 5 уже жила, как минимум, я честно говоря даже не думал, что она арендатор, считал, что жилплощадь в ее собственности.
И вот, пару недель назад смотрю, как она микрашку вещами загружает. Спросил: на дачу, подальше от карантина?
Ан нет. Компания, где она работала, занималась продажами авиабилетов, и весь персонал пнули одномоментно под зад с самого старта карантина. Новой работы найти не смогла, сбережений почти не было.
Хозяин жилплощади тоже "понимания" не проявил - вот и свалила дама с собачкой на свою малую родину. Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.
Никак. Задолженность банк коллекторам продаст за 3-5% номинала - потом с дисконтом в %%50 погасит коллекторам.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:00
airmax78 написав: antey1969 написав: Gastarbaiter написав:
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
Там скорее всего еще и грейс по кредитке полностью выгребался сразу же после погашения предыдущего.
У нас в доме жила себе барышня средних лет с собачкой. Лет 5 уже жила, как минимум, я честно говоря даже не думал, что она арендатор, считал, что жилплощадь в ее собственности.
И вот, пару недель назад смотрю, как она микрашку вещами загружает. Спросил: на дачу, подальше от карантина?
Ан нет. Компания, где она работала, занималась продажами авиабилетов, и весь персонал пнули одномоментно под зад с самого старта карантина. Новой работы найти не смогла, сбережений почти не было.
Хозяин жилплощади тоже "понимания" не проявил - вот и свалила дама с собачкой на свою малую родину. Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.
Никак. Задолженность банк коллекторам продаст за 3-5% номинала - потом с дисконтом в %%50 погасит коллекторам.
нажаль, нi
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:00
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
Більшість народу не вміє зберігати. Заробити можуть, а зберегти - ні, бо для цього треба якось себе обмежувати
Там і айфони і турції, і по дві пари однакових дорогих речей (наприклад, туфлі чи кросівки) куплялось, імхо, не в кінці сезону
Я таких індівідуомок дофігаща знаю.
То звідки там будуть накопичення? Там головне, щоб кредитка в мінус не пішла
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:03
antey1969 написав:
Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.
На щуцинских полях всегда есть вакансии. Главное - через границу прорваться.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 15:10
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.
На щуцинских полях всегда есть вакансии. Главное - через границу прорваться.
вот я и говорю киевский понаел поедет туда куда пригласят а не в киев, киевские работодатели сами в пустую бутылку смотрят.
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