Додано: Чет 21 тра, 2020 14:43

Нагадаю, як "гарно" мене полікували рік тому в Києві

Макс, пора вже робити висновки і валіть Корона показала, де ще є достойна медіцина. Мої висновки рік тому.

Чисто мои выводы:

- иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0.

- иметь большую долю в развитых странах,

хiхi, як казав акурт,

в США лiкують корону по телефону,

мабуть тре в США, чи все ж в РБ?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/