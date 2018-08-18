Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:годами загонявший всех вокруг в первичный бетон остро реагирует на первичный бетон. анекдот.
сказал Юра купивший гостинку в 2008 году на окраине трои и живет припеваючи с 3мя детьми и тещей
Ааааааа - кричу! Я то думаю, що він так все говорить "приймачок" - а воно он як! себе так величає!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
change_pm написав:Я таких індівідуомок дофігаща знаю. То звідки там будуть накопичення? Там головне, щоб кредитка в мінус не пішла
Не треба далеко ходити. Якщо навіть тут пишуть, що ніхера не нада. Потрєбляй і проживай, інвестуючи в житло у Києві. То що казати про тітку з Харкова з дитиною гіперактивною. Їй весь фейсбук та інстаграм талдичать вже років з 10-15, що накопичення то зло, треба потре-блять.
Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
пише реус ззабугра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
пише реус ззабугра
Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела. Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
vitaliian написав:мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?
Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.
Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені вот такая перспектива у понаехов...
Так еще ж даже карантин не окончился, конечно организаторша мероприятий не может найти работу.
Спорим что с осени будет куча выставок, концертов и т.д. Или вы реально думаете что больше никто в Киеве ни одной выставки, ни одного концерта, ни одного корпоратива, ни одной свадьбы не проведет???
я вот до карантина купил билеты на два концерта: март и апрель, хотел порадовать Колбаску. По одному концерту Карабас.юа уже отписался что перенесено на август, уверен и второй перенесут.
Так что все будет хорошо, не пойму пессимизма.
Карантин прошел даже легче чем все ожидали, никакого апокалипсиса, вон в Херсоне хаты по 4500 сдают аж со свистом.