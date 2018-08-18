Додано: Чет 21 тра, 2020 15:41

vitaliian написав: мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?



Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.



Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені вот такая перспектива у понаехов... мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.вот такая перспектива у понаехов...

Так еще ж даже карантин не окончился, конечно организаторша мероприятий не может найти работу.Спорим что с осени будет куча выставок, концертов и т.д. Или вы реально думаете что больше никто в Киеве ни одной выставки, ни одного концерта, ни одного корпоратива, ни одной свадьбы не проведет???я вот до карантина купил билеты на два концерта: март и апрель, хотел порадовать Колбаску.По одному концерту Карабас.юа уже отписался что перенесено на август, уверен и второй перенесут.Так что все будет хорошо, не пойму пессимизма.Карантин прошел даже легче чем все ожидали, никакого апокалипсиса, вон в Херсоне хаты по 4500 сдают аж со свистом.