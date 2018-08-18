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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395439553956395739583959>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
зростуть більш як на 10%
13%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
2
знизяться в межах 10%
19%
3
знизяться на 10-25%
31%
5
знизяться на 25%-50%
19%
3
знизяться більше, ніж на 50%
6%
1
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:18

  vitaliian написав:
  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:Перед отъездом жаловалась, что у нее задолженность по кредитке больше 20 тыс грн и не знает как гасить.

На щуцинских полях всегда есть вакансии. Главное - через границу прорваться.

вот я и говорю киевский понаел поедет туда куда пригласят а не в киев, киевские работодатели сами в пустую бутылку смотрят.

Та не, эти дамочки на полях работать не будут. Там же маникюр, кожа и вот это вот все. Да и фоточки в инстаграм с рабочего места не запилишь - друзья не поймут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:22

  PS4 написав:
  Yuri_T написав:годами загонявший всех вокруг в первичный бетон остро реагирует на первичный бетон.
анекдот.

сказал Юра купивший гостинку в 2008 году на окраине трои и живет припеваючи с 3мя детьми и тещей :mrgreen:

Ааааааа - кричу!
Я то думаю, що він так все говорить "приймачок" - а воно он як! :mrgreen: себе так величає! :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:26

  change_pm написав:Я таких індівідуомок дофігаща знаю.
То звідки там будуть накопичення? Там головне, щоб кредитка в мінус не пішла :)

Не треба далеко ходити.
Якщо навіть тут пишуть, що ніхера не нада. Потрєбляй і проживай, інвестуючи в житло у Києві.
То що казати про тітку з Харкова з дитиною гіперактивною. Їй весь фейсбук та інстаграм талдичать вже років з 10-15, що накопичення то зло, треба потре-блять.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:27

Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:31

  Долярчик написав:Ааааааа - кричу!
Я то думаю, що він так все говорить "приймачок" - а воно он як! :mrgreen: себе так величає! :mrgreen: :mrgreen:

Так це тебе тут приймачком кличуть?
Радий знайомству.
Великий в тебе стаж життя у приймах?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:32

  Долярчик написав:
  PS4 написав:
  Yuri_T написав:годами загонявший всех вокруг в первичный бетон остро реагирует на первичный бетон.
анекдот.

сказал Юра купивший гостинку в 2008 году на окраине трои и живет припеваючи с 3мя детьми и тещей :mrgreen:

Ааааааа - кричу!
Я то думаю, що він так все говорить "приймачок" - а воно он як! :mrgreen: себе так величає! :mrgreen: :mrgreen:

Тут все всё врут. И про себя и про других. Последняя правдивая история в этой ветке - это как Уну мутил с Колбаской. Остальное - вранье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:34

  airmax78 написав:Никак. Задолженность банк коллекторам продаст за 3-5% номинала - потом с дисконтом в %%50 погасит коллекторам.

Для нее не все так плохо. Можно собачкой рассчитаться с долгами.
Минюст начал продавать собак должников

https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... ka-3892972
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:35

  reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.

пише реус ззабугра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

  flyman написав:
  reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.

пише реус ззабугра

Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела.
Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:41

  vitaliian написав:мои киевские знакомые говорят тоже самое, с большим опытом в крупных компаниях с любыми достижениями вы в Киеве не нужны, у тех кто работает упали заказы, у тех кто на карантине вообще непонятка. Если потребление электричества и топлива упало вполовину (их вы ничем не замените) о каких выставках можно говорить?

Хотят ли понаехи вернуться в Киев? да хотят (почему нет, все хотят быть здоровыми и успешными) А могут ли работодатели их трудоустроить? Это главное препятствие, а не желание понаехов.

Усі мої компетенції в очах роботодавців наразі знецінені вот такая перспектива у понаехов...

Так еще ж даже карантин не окончился, конечно организаторша мероприятий не может найти работу.

Спорим что с осени будет куча выставок, концертов и т.д. Или вы реально думаете что больше никто в Киеве ни одной выставки, ни одного концерта, ни одного корпоратива, ни одной свадьбы не проведет???

я вот до карантина купил билеты на два концерта: март и апрель, хотел порадовать Колбаску.
По одному концерту Карабас.юа уже отписался что перенесено на август, уверен и второй перенесут.

Так что все будет хорошо, не пойму пессимизма.

Карантин прошел даже легче чем все ожидали, никакого апокалипсиса, вон в Херсоне хаты по 4500 сдают аж со свистом.
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