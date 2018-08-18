Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
пише реус ззабугра
Патриоты всегда так: Лучше всего любится Украину из Канады или Австралии.
В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
пише реус ззабугра
Патриоты всегда так: Лучше всего любится Украину из Канады или Австралии.
Я гражданин Украины, и менять его не собираюсь. За границей временно, для поиска новых компетенций и впечатлений. Ну, а про патриотизм не Вам мне рассказывать.
reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов. Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов. Украина - страна возможностей для не ленивых. В любые времена, даже в кризис.
пише реус ззабугра
Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела. Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
а що не такi там молочнi рiки та кисiльнi берега?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
только лохи дают скидки на аренду сейчас в мире тренд -работать из дома, поєтому спрос на аренду будет рости и да, тихая гавать...вчера хотел поужинать в ресторане, все забито.. а где то и запись аж на следующую неделю