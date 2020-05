Додано: Чет 21 тра, 2020 15:47

reus написав: flyman написав: reus написав: Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.

Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.

Украина - страна возможностей для не ленивых.

пише реус ззабугра пише реус ззабугра

Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела.

Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела.

Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.

а що не такi там молочнi рiки та кисiльнi берега?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

