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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39553956395739583959>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
зростуть більш як на 10%
13%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
2
знизяться в межах 10%
19%
3
знизяться на 10-25%
31%
5
знизяться на 25%-50%
19%
3
знизяться більше, ніж на 50%
6%
1
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:42

  flyman написав:
  reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.

пише реус ззабугра

Патриоты всегда так: Лучше всего любится Украину из Канады или Австралии.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:43

В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:44

  investorkiev написав:Патриоты всегда так: Лучше всего любится Украину из Канады или Австралии.

100%.
А Донбас краще любити з Києва.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:47

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.

пише реус ззабугра

Патриоты всегда так: Лучше всего любится Украину из Канады или Австралии.

Я гражданин Украины, и менять его не собираюсь. За границей временно, для поиска новых компетенций и впечатлений.
Ну, а про патриотизм не Вам мне рассказывать.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:47

  reus написав:
  flyman написав:
  reus написав:Даже многолетние оптимисты ветки, перекочевали в лагерь пессимистов.
Работу всегда можно найти, было бы желание и немного мозгов.
Украина - страна возможностей для не ленивых.
В любые времена, даже в кризис.

пише реус ззабугра

Я, пока в Киеве. Еще на пару недель задержусь, есть неотложные дела.
Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.

а що не такi там молочнi рiки та кисiльнi берега?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:53

  flyman написав:а що не такi там молочнi рiки та кисiльнi берега?

Якраз в мене все норм. Я з самого початку планував виїхати на деякий час. Маю можливість залишитись на завжди, але поки що таких планів в мене немає.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планировал прикупить 50-60м2 в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, и с удовольствием туда переехал БЫ но мозгами понимаю не время...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:59

  zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf


только лохи дают скидки на аренду
сейчас в мире тренд -работать из дома, поєтому спрос на аренду будет рости
и да, тихая гавать...вчера хотел поужинать в ресторане, все забито..
а где то и запись аж на следующую неделю
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:59

  vitaliian написав:
  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планировал прикупить 50-60м2 в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, и с удовольствием туда переехал БЫ но мозгами понимаю не время...

правильно, подожди годик, в 2 раза больше заплатишь)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:01

  PS4 написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планировал прикупить 50-60м2 в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, и с удовольствием туда переехал БЫ но мозгами понимаю не время...

правильно, подожди годик, в 2 раза больше заплатишь)

Риспект, ты мой гуру! Подскажи, куда сейчас вкладывать деньги? Снова в ОВГЗ? Какие: Гривневые или валютные?
investorkiev
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