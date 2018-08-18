Додано: Чет 21 тра, 2020 16:21

ib_investor написав: reus написав: начали раздражать кондеи на фасадах начали раздражать кондеи на фасадах

Влітку не користуєтесь кондиціонером? Влітку не користуєтесь кондиціонером?

У нас не самая жаркая страна. В Испании, Франции, молчу про Германию такого ур**, как у нас нет, но кондиционерами пользуются. Могут на 500 ойро штрафануть за велосипед на балконе и много всяких няшек, которые нашим вильнолюдям страшно не понравилось бы.Вильнолюди Каира или Дели тоже думают, что они живут не в дерьме, а это норма.Киев с его балконами с выносом, хаотичными утеплителями фасада, кондиционерами, курятниками на крышах и т. д. больше похож на Каир, чем на европейскую столицу. Жду метание тапочками от вильнолюдей в мой адрес