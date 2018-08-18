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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3956395739583959>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
зростуть більш як на 10%
13%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
2
знизяться в межах 10%
19%
3
знизяться на 10-25%
31%
5
знизяться на 25%-50%
19%
3
знизяться більше, ніж на 50%
6%
1
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:03

  vitaliian написав:
  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планирую в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, но мозгами понимаю не время...

Я планирую что-то по центрее, но ВДНХ не самый плахой район. Но, у меня после Европейских городов, как и у Макса :D уже появилась аллергия на вилнолюдей, начали раздражать кондеи на фасадах , застекленные балконы и много других художеств. Поэтому мне сложно будет угодить с домом.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:06

  reus написав:начали раздражать кондеи на фасадах

Влітку не користуєтесь кондиціонером?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:07

  PS4 написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планировал прикупить 50-60м2 в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, и с удовольствием туда переехал БЫ но мозгами понимаю не время...

правильно, подожди годик, в 2 раза больше заплатишь)
я не вчера родился)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:07

  PS4 написав:
  vitaliian написав:
  reus написав:Да, и недвигу планирую купить в Киеве, но пАпиЗже.
я тоже планировал прикупить 50-60м2 в районе феофании-вднх. Люблю я тот район, и с удовольствием туда переехал БЫ но мозгами понимаю не время...

правильно, подожди годик, в 2 раза больше заплатишь)

т. е. мы сейчас на дне? Уже рОкета на старте? Хоть бы билет успеть купить, а то в очереди могут задавить :D
Востаннє редагувалось reus в Чет 21 тра, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

естественно
тебе разве это не очевидно?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:09

  investorkiev написав:Риспект, ты мой гуру! Подскажи, куда сейчас вкладывать деньги? Снова в ОВГЗ? Какие: Гривневые или валютные?


я сейчас готовлюсь к летнему отдыху
хочу на море :roll:

с 15-го числа самолетики запускают я уже собираю чемоданы :roll:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Я планирую что-то по центрее, но ВДНХ не самый плахой район
у меня 2 любимых района - голосеево отрезок от вднх до феофании и от м. славутич 2-3км по течению днепра, там частный сектор, дачи/турбазы. Можно свой катамаран завести с горкой на электромоторе (или нельзя?).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:21

  ib_investor написав:
  reus написав:начали раздражать кондеи на фасадах

Влітку не користуєтесь кондиціонером?

У нас не самая жаркая страна. В Испании, Франции, молчу про Германию такого ур**, как у нас нет, но кондиционерами пользуются. Могут на 500 ойро штрафануть за велосипед на балконе и много всяких няшек, которые нашим вильнолюдям страшно не понравилось бы.
Вильнолюди Каира или Дели тоже думают, что они живут не в дерьме, а это норма.
Киев с его балконами с выносом, хаотичными утеплителями фасада, кондиционерами, курятниками на крышах и т. д. больше похож на Каир, чем на европейскую столицу. Жду метание тапочками от вильнолюдей в мой адрес :D
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:23

  PS4 написав:только лохи дают скидки на аренду


Как скажете ))

  PS4 написав:сейчас в мире тренд -работать из дома, поєтому спрос на аренду будет рости


Тренд работать из дома - да, рост спроса на аренду в целом - нет. Спрос будет смещаться в сторону более дешевых и приятных для жизни локаций. От каменных джунглей к природе и морю. Вы неправильно понимаете удаленную работу - это не сидеть где-нибудь на ПОХе в 5 км от офиса. Это сидеть где угодно в зависимости от предпочтений и размера кошелька.

  PS4 написав:и да, тихая гавать...вчера хотел поужинать в ресторане, все забито..
а где то и запись аж на следующую неделю


Я еще не ходил, не знаю. Но ситуативный всплеск после 2-х месяцев заточения, конечно же, будет. Через месяц, впрочем, он сойдет на нет
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:23

  PS4 написав:естественно
тебе разве это не очевидно?

Я же не эксперт рынка, так пару тройка продаж и покупок.
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