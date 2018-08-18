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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3956395739583959

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 16
зростуть більш як на 10%
13%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
2
знизяться в межах 10%
19%
3
знизяться на 10-25%
31%
5
знизяться на 25%-50%
19%
3
знизяться більше, ніж на 50%
6%
1
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:30

  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37

  Первый написав:Анонс новини після якої потоки омна від Сержика, Юри і ко збільшаться раза в 2...
Хлопці приготуйтеся...

Мы таких как ты не производили, и производить, тем более в 2 раза больше, не будем.
зря разволновался-тебе нет равных и не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.


Это где такое они строят?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:47

  investorkiev написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.


Это где такое они строят?


Там где ваша последняя бетонная инвестиция :oops: . Только дом номер 2.
Зайдите на сайт -почитайте, там все подробно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:48

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?

какая то аномальная активность в последнее время на форуме радистаZ и Виталиана
реально подгорает?
один "инвестор" в ипеня Ирпеней не может найти квартирантов, второй наследный 3к бабушатник в центре не может сдать
беда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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  #<1 ... 3956395739583959
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