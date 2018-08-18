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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39573958395939603961>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 22
зростуть більш як на 10%
9%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
3
знизяться в межах 10%
18%
4
знизяться на 10-25%
32%
7
знизяться на 25%-50%
23%
5
знизяться більше, ніж на 50%
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:30

  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37

  Первый написав:Анонс новини після якої потоки омна від Сержика, Юри і ко збільшаться раза в 2...
Хлопці приготуйтеся...

Мы таких как ты не производили, и производить, тем более в 2 раза больше, не будем.
зря разволновался-тебе нет равных и не будет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:40

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.


Это где такое они строят?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:47

  investorkiev написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).


В дбк вас услышали. Дбк обкатывает новые панели по немецкой технологии с высотой потолков 3 метра и увеличенными окнами и уже строит первый такой дом.
Не ожидал, однако. Панельки с потолками 3м и большими окнами. Вот это поворот.


Это где такое они строят?


Там где ваша последняя бетонная инвестиция :oops: . Только дом номер 2.
Зайдите на сайт -почитайте, там все подробно.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:48

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент
Давать скорее всего будут под залог приобретаемой квартиры с 1м взносом 50%. Если залог ликвидный то за 50% банк его продаст (вряд ли цена просядет в гривне сильнее). Другое дело что ставка 10% неадекватная, где они возьмут такие дешевые деньги?

какая то аномальная активность в последнее время на форуме радистаZ и Виталиана
реально подгорает?
один "инвестор" в ипеня Ирпеней не может найти квартирантов, второй наследный 3к бабушатник в центре не может сдать
беда...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Та не, эти дамочки на полях работать не будут. Там же маникюр, кожа и вот это вот все. Да и фоточки в инстаграм с рабочего места не запилишь - друзья не поймут.

Могла своєму орендодавцю заплатити тим, про що співає Сліпаков(дєвушка на лєксусє) :D
Ще можливо, орендодавець би й сам її ту кредитку погасив! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:59

  Долярчик написав:
  Gastarbaiter написав:Та не, эти дамочки на полях работать не будут. Там же маникюр, кожа и вот это вот все. Да и фоточки в инстаграм с рабочего места не запилишь - друзья не поймут.

Могла своєму орендодавцю заплатити тим, про що співає Сліпаков(дєвушка на лєксусє) :D
Ще можливо, орендодавець би й сам її ту кредитку погасив! :mrgreen:

кредиток много а лендлорд один.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:00

  reus написав:
  ib_investor написав:
  reus написав:начали раздражать кондеи на фасадах

Влітку не користуєтесь кондиціонером?

У нас не самая жаркая страна. В Испании, Франции, молчу про Германию такого ур**, как у нас нет, но кондиционерами пользуются. Могут на 500 ойро штрафануть за велосипед на балконе и много всяких няшек, которые нашим вильнолюдям страшно не понравилось бы.
Вильнолюди Каира или Дели тоже думают, что они живут не в дерьме, а это норма.
Киев с его балконами с выносом, хаотичными утеплителями фасада, кондиционерами, курятниками на крышах и т. д. больше похож на Каир, чем на европейскую столицу. Жду метание тапочками от вильнолюдей в мой адрес :D

Верю, рано или поздно, но в сознании наших людей остекление балкона и прочие манипуляции с фасадами, крышами, МОПами будут восприниматься как акты вандализма. Как встать на перила балкона и поссать вниз на прохожих, или пакет с мусором из окна выкинуть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:10

  Прохожий написав:какая то аномальная активность в последнее время на форуме радистаZ и Виталиана
реально подгорает?
один "инвестор" в ипеня Ирпеней не может найти квартирантов, второй наследный 3к бабушатник в центре не может сдать
беда...


Дык я ваши панегирики КРЖН читал 2 месяца, а свои заупокойные пишу только 2 дня :mrgreen: Да и логики в сказанном вами нет... был бы я владельцем "трешки" в центре - мантрил бы перемогу, а не зраду)
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow: :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 21 тра, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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