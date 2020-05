Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58

В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата. ..В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.

угу.

Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная. угу.Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.

навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

