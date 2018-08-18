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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:27
zРадио написав:
Тренд работать из дома - да, рост спроса на аренду в целом - нет. Спрос будет смещаться в сторону более дешевых и приятных для жизни локаций. От каменных джунглей к природе и морю.
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
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investorkiev
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:31
Прохожий написав:
какая то аномальная активность в последнее время на форуме радистаZ и Виталиана
реально подгорает?
один "инвестор" в ипеня Ирпеней не может найти квартирантов, второй наследный 3к бабушатник в центре не может сдать
беда...
у вас с психикой в порядке? Аномальный ваш интерес к персонам некоторых форумчан на ветке ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:38
vitaliian написав: airmax78 написав:
Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
хотя бы 4к долларов должно быть 24/7 в свободном доступе, чтобы не бегать как жаренный если что. всё что свыше уже можно распределять депозиты/недвижимость/прочие нужды
Минимум на 6 месяцев потребности семьи при полном отсутствии дохода. Чем выше возраст "добытчика/ков" тем сумма должна быть больше. Это независимо от наличия/отсутствия пассивного дохода и стабильности активного дохода.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:50
investorkiev написав: zРадио написав:
Тренд работать из дома - да, рост спроса на аренду в целом - нет. Спрос будет смещаться в сторону более дешевых и приятных для жизни локаций. От каменных джунглей к природе и морю.
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
Ахахаха. КРЖН - еще и хедж от глобального потепления
Что-то новенькое...
Когда там уже деньги из недвижимости НЙ, ЛА, СФ, Майами, Барселоны, Монте-Карло и Гонконга устремятся в киевские хрущи и круши?
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zРадио
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:51
investorkiev написав:
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В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
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sequence
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:51
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.
Привозится нотариус к человеку, который устанавливает, что человек физически не может поставить подпись и за него расписывается либо кто-то из родственников или другой человек. К сожалению, у меня был такой опыт.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58
sequence написав: investorkiev написав:
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В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58
investorkiev написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.
Я видимо случайно зашел не на тот форум.
Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.
А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.
Так люди разные - кто-то СНИМАЕТ кредитный лимит, а потом из зп гасит.
Кто-то еле тянет аренду. Кто сказал, что к этому надо стремиться?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:01
sequence написав: investorkiev написав:
..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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