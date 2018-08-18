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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3958395939603961>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 22
зростуть більш як на 10%
9%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
3
знизяться в межах 10%
18%
4
знизяться на 10-25%
32%
7
знизяться на 25%-50%
23%
5
знизяться більше, ніж на 50%
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:27

  zРадио написав:Тренд работать из дома - да, рост спроса на аренду в целом - нет. Спрос будет смещаться в сторону более дешевых и приятных для жизни локаций. От каменных джунглей к природе и морю.

В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:28

  Долярчик написав:А не скажете, Ковбаска ще колись сюди зайде, щоб нас знову розважити про свого чоловіка, в якого є стояк Круш, але немає стояка в штанах? :D

Колбаску заблокировали модераторы, но я периодически буду давать ей доступ к своей учетке.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:31

  Прохожий написав:какая то аномальная активность в последнее время на форуме радистаZ и Виталиана
реально подгорает?
один "инвестор" в ипеня Ирпеней не может найти квартирантов, второй наследный 3к бабушатник в центре не может сдать
беда...


у вас с психикой в порядке? Аномальный ваш интерес к персонам некоторых форумчан на ветке ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:38

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
хотя бы 4к долларов должно быть 24/7 в свободном доступе, чтобы не бегать как жаренный если что. всё что свыше уже можно распределять депозиты/недвижимость/прочие нужды


Минимум на 6 месяцев потребности семьи при полном отсутствии дохода. Чем выше возраст "добытчика/ков" тем сумма должна быть больше. Это независимо от наличия/отсутствия пассивного дохода и стабильности активного дохода.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:50

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Тренд работать из дома - да, рост спроса на аренду в целом - нет. Спрос будет смещаться в сторону более дешевых и приятных для жизни локаций. От каменных джунглей к природе и морю.

В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.


Ахахаха. КРЖН - еще и хедж от глобального потепления :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Что-то новенькое...

Когда там уже деньги из недвижимости НЙ, ЛА, СФ, Майами, Барселоны, Монте-Карло и Гонконга устремятся в киевские хрущи и круши?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:51

  investorkiev написав:..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.

угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.

Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?

Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.


Привозится нотариус к человеку, который устанавливает, что человек физически не может поставить подпись и за него расписывается либо кто-то из родственников или другой человек. К сожалению, у меня был такой опыт.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.

угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.

навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:58

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.


Я видимо случайно зашел не на тот форум.

Раньше тут до хрипоты спорили что аренда за 400$/мес - нереально много и будет падать, и что рестораны позакрываются потому что у народа денег не будет на Цезарь с филе миньон.

А тут читаю что нужно каждому в кеше держать 40-50куе просто «на черный день», а инвестировать уже из других денег.


Так люди разные - кто-то СНИМАЕТ кредитный лимит, а потом из зп гасит.
Кто-то еле тянет аренду. Кто сказал, что к этому надо стремиться?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:01

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.

угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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