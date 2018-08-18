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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3958395939603961

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 22
зростуть більш як на 10%
9%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
14%
3
знизяться в межах 10%
18%
4
знизяться на 10-25%
32%
7
знизяться на 25%-50%
23%
5
знизяться більше, ніж на 50%
5%
1
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05

  Zebra написав:Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
у застройщиков беда с продажами, думаете Зе ради народа так про ипотеку в разгар кризиса забеспокоился? Народ с 5-6к живёт хорошо, надо спасать бизнес олигархов. ипотека всем поможет.

активного народу на ветке 5-7 человек, голосовалка за день набрала 22 голоса

Киевский бетон перестал быть трендом... видимо все кто хотел накупили или уехали из Киева (или сидят без интернета?). Ждём оживление на ветке связанного с обещанной ипотекой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 18:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:06

  zРадио написав:
  vitaliian написав: может ЗЕипотека нас спасьот?


Ее некому давать... качественные заемщики, проходящие банковские скоринги на ипотеку - это малочисленный сегмент, среди которого в улучшении жилищных условий нуждается наименьший процент


"Кредит - это то,что вам даст банк, если вы докажете, что он вам не нужен" (с)
rjkz
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  #<1 ... 3958395939603961
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