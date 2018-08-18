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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:05
у застройщиков беда с продажами, думаете Зе ради народа так про ипотеку в разгар кризиса забеспокоился? Народ с 5-6к живёт хорошо, надо спасать бизнес олигархов. ипотека всем поможет.
активного народу на ветке 5-7 человек, голосовалка за день набрала 22 голоса
Киевский бетон перестал быть трендом... видимо все кто хотел накупили или уехали из Киева (или сидят без интернета?). Ждём оживление на ветке связанного с обещанной ипотекой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 18:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:06
"Кредит - это то,что вам даст банк, если вы докажете, что он вам не нужен" (с)
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