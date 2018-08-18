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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3958395939603961

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 23
зростуть більш як на 10%
9%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
3
знизяться в межах 10%
17%
4
знизяться на 10-25%
35%
8
знизяться на 25%-50%
22%
5
знизяться більше, ніж на 50%
4%
1
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:24

  flyman написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.

угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.

навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii

Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:27

  Zebra написав:Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.

Есть огромная армия арендаторов, которая мечатет избавиться от своего ярма.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49

  shapo написав:
  flyman написав:
  sequence написав: угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.

навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii

Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"

а якщо урожай буде на 10..20% менше чим минулого року, то всi помрем, чи еврею буде мало?
чи може не будуть просто сiяти озимих культур, достатньо буде ярових + орошення (яке розiбрали, так як при глобальному потеплiннi, виявилося що можна без нього)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?

Темза, по сравнению с Днепром, просто ужасно грязное болото, но это никак не влияет на уровень почти самой высокой в мире цены недвиги Лондона
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