Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49

Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная. угу.Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.

навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii

Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы" Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"

а якщо урожай буде на 10..20% менше чим минулого року, то всi помрем, чи еврею буде мало?

чи може не будуть просто сiяти озимих культур, достатньо буде ярових + орошення (яке розiбрали, так як при глобальному потеплiннi, виявилося що можна без нього)? а якщо урожай буде на 10..20% менше чим минулого року, то всi помрем, чи еврею буде мало?чи може не будуть просто сiяти озимих культур, достатньо буде ярових + орошення (яке розiбрали, так як при глобальному потеплiннi, виявилося що можна без нього)?

