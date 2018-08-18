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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:24
flyman написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:27
Zebra написав:
Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
Есть огромная армия арендаторов, которая мечатет избавиться от своего ярма.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49
shapo написав: flyman написав: sequence написав:
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"
а якщо урожай буде на 10..20% менше чим минулого року, то всi помрем, чи еврею буде мало?
чи може не будуть просто сiяти озимих культур, достатньо буде ярових + орошення (яке розiбрали, так як при глобальному потеплiннi, виявилося що можна без нього)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:36
vitaliian написав:
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Темза, по сравнению с Днепром, просто ужасно грязное болото, но это никак не влияет на уровень почти самой высокой в мире цены недвиги Лондона
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