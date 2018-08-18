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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:24
flyman написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:27
Zebra написав:
Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
Есть огромная армия арендаторов, которая мечатет избавиться от своего ярма.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:49
shapo написав: flyman написав: sequence написав:
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
навпаки, зими будуть теплiшi, а лiто як завжди, такий собi помiрний субтропiчний клiмат як в акурта в Анталii
Вот как раз эта зима была безводной и тёплой - осенью будут результаты этой "перспективы"
а якщо урожай буде на 10..20% менше чим минулого року, то всi помрем, чи еврею буде мало?
чи може не будуть просто сiяти озимих культур, достатньо буде ярових + орошення (яке розiбрали, так як при глобальному потеплiннi, виявилося що можна без нього)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:12
airmax78 написав:
Есть огромная армия арендаторов, которая мечатет избавиться от своего ярма.
Та кочівна армія понаВиєхов з києва, яка зараз фрілансить з периферії, зменшуючи і без того низькі ставки, спершу мріє як би знов влаштуватись на кращу роботу і знов знімати житло у Кийові і займатись улюбленим показним потребляцтвом. Потім вже прийде розуміння, що тре відкладать на власне житло. Через енцать років, якщо до того не понавиїдуть, створять попит на кржн.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:36
vitaliian написав:
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Темза, по сравнению с Днепром, просто ужасно грязное болото, но это никак не влияет на уровень почти самой высокой в мире цены недвиги Лондона
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:01
vitaliian написав: Долярчик написав:
Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні
гривну в любую минуту вы меняете на злотый/евро/доллар и через 2 часа вы уже в перемышле. Это так образно. Например если ваш бизнес во Львове станет генерировать 200 евро а аналогичный в Польше - 1000 евро. Конечно за цену львовской квартиры вы не купите аналогичную в Перемышле но в Польше есть интересная замануха типа кооператива, платите вступительные и владеете квартирой (с повышенной квартплатой), выходите из него и вам возращают вступительные. Пользуется популярностью у тех кто не хочет ни покупать ни арендовать жильё. Вобщем есть деньги - есть варианты, а с бетоном варианта четыре: сдать под жильё, под коммерцию, жить самому или самому делать там бизнес (не аренда). Как по мне наиболее интересный - коммерция. Но под неё нужна соответствующая локация. А новострои они обычно в ипенях, куда не каждый согласиться ехать жить. Так как козырные места давно заняты.
Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?
Я не знал об этом. Очень интересуюсь.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:14
flyman написав: investorkiev написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Чи є ще бажання повертатися до Києва?
— Дуже хочу повернутися. Добре пам’ятаю, коли поїхала до Києва перший раз у 20 років, але тоді повернулася через стосунки зі своїм, на той час, майбутнім чоловіком. І мені наче було мало повітря у Харкові без столичного розмаху для діяльності!
А зараз в мене інші відчуття, начебто це перерваний політ. Думаю, що таких як я — тисячі.
Вот вам и ответ, все вернутся, по крайней мере очень постараются. Маятнику - быть.
ЗЫ: а могла бы поублажать лендлорда эти пару месяцев, не пришлось бы сьезжать и вещи везти грузовиком с картошкой.
ти не поняла\в,
в неi кар"ера на -15 рокiв (мiнус п"ятнадцять ) ..
а те що вона робили цей час хз, шмузi,SPA,фiтнеси...
грошей нема, житла нема, чоловiка нема... жизнь удалася.
Представ, стара тьолка вернулась назад на хутор, без нiчого, це ж кожна Ганька буде пальцем тикати: диви на лохушку, думала що Бога ща бороду в Кийовi зловила
Отчасти есть правда в этом, но не в том дело, что кто-то в кого-то будет тыкать пальцем, а в том, что построители карьеры, которые ради нее жертвуют всем, в какой-то момент будут у разбитого корыта.
Когда строишь ка5рьеру, очень важно понимать для чего - для увеличения самооценки? Или для того, чтобы в какой-то момент скопировать бизнес работодателя, став ему конкурентом. Ну или на худой конец, чтобы наскирдовать бабла чтобы иметь обеспеченную старость. Карьера ради карьеры - это путь в никуда....вернее путь на лавочку к бомжам. 15 лет карьеры, после которой 2 месяца проживания без дохода уносят карту в минус - это какое-то г.но. На что ушло 15 лет жизни? Тупо прОсрАны?
Вообще, статья очень классная! Отличный пример как НЕ НАДО жить.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:20
rjkz написав:
Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?
Я не знал об этом. Очень интересуюсь.
я 3 года назад интересовался и уже всего не помню. По цене такая недвижимость в 2 раза дешевле обычной, по сути продаётся право аренды на льготных условиях, наподобии как у нас гаражи без права собственности, финансовые вопросы решаются через вступительный взнос (он идёт кооперативу, размер не обсуждается), к нему иногда добавляется стоимость ремонта и мебели - эта часть предмет торга. При выселении кооператив возращает вступ.взнос, если хотите вернуть стоимость ремонта - сами ищете арендатора и обсуждаете сколько он должен вам доплатить. Для иностранцев ограничений нет, гражданство и виза не требуются. Поляки на форумах жалуются, что иногда такие кооперативы сильно задирают цены на коммун.услуги (50-100евро). Да там тоже коммуналка больной вопрос. И хвастаются что въехали в квартиру с хорошим ремонтом заплатив только вступительный взнос (видимо кому то надо было срочно съехать или просто не было желания у предыдущего жильца искать арендатора готового доплатить). В объявлениях встречаются варианты без оплаты коммун.услуг, всё входит в ежемесячный кооперативный взнос. Права арендатора защищены законом, то есть рисков ноль. Извиняюсь если инфа не точная.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 20:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32
antey1969 написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/21/moyi-dohodi-zmenshilisya-u-p-yatnadtsyat-raziv-a-kar-yera-povernulasya-do-planki-p-yatnadtsyatirichnoyi-davnini-irina-pochapska/
Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.
Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?
Ан нет. Компания, где она работала, занималась продажами авиабилетов, и весь персонал пнули одномоментно под зад с самого старта карантина. Новой работы найти не смогла, сбережений почти не было.
плохо работала. или левая компания. у меня сын в подобной работал. условия 400 баксов фикс плюс 5-7% от маржи от проданных билетов. план по марже на месяц - от 3 тысяч для новичков до 25-30 тысяч для опытных продажников. режим работы с 17 до 02, фактически до 3-4 утра - работа в основном с штатами
чтобы зарабатывать меньше 1 тысячи нужно быть совсем бесталанным
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:41
airmax78 написав: Zebra написав:
Почитывал иногда тему с момента регистрации в 2012. Раньше был zahar, пока не купил квартирку. Да и вообще было много желающих купить. Сейчас остались все с квартирами, все лендлорды, все философствуют о ликвидности и прибыльности вложений, не беря в расчет того факта, что уже даже сапожники своими бетонаметрами обзавелись.
Есть огромная армия арендаторов, которая мечатет избавиться от своего ярма.
Сдается мне, что с появлением доступности Ипеней, она изрядно сократилась.
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