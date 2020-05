Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32

Интересная статья про судьбу понаеха, чаяния, планы и немного про киевскую недвижимость. Взгляд с другого ракурса.

Вот интересно. Неужели у успешного организатора массовых мероприятий за столько лет не скопилось даже 3-5 тыс. баксов, чтобы скромно перекантоваться на карантине? Поди все на айфоны и турции уходило?



Ан нет. Компания, где она работала, занималась продажами авиабилетов, и весь персонал пнули одномоментно под зад с самого старта карантина. Новой работы найти не смогла, сбережений почти не было.

плохо работала. или левая компания. у меня сын в подобной работал. условия 400 баксов фикс плюс 5-7% от маржи от проданных билетов. план по марже на месяц - от 3 тысяч для новичков до 25-30 тысяч для опытных продажников. режим работы с 17 до 02, фактически до 3-4 утра - работа в основном с штатами



плохо работала. или левая компания. у меня сын в подобной работал. условия 400 баксов фикс плюс 5-7% от маржи от проданных билетов. план по марже на месяц - от 3 тысяч для новичков до 25-30 тысяч для опытных продажников. режим работы с 17 до 02, фактически до 3-4 утра - работа в основном с штатами

чтобы зарабатывать меньше 1 тысячи нужно быть совсем бесталанным

