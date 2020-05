Додано: Чет 21 тра, 2020 20:45

rjkz написав: vitaliian написав: Долярчик написав: Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні гривну в любую минуту вы меняете на злотый/евро/доллар и через 2 часа вы уже в перемышле. Это так образно. Например если ваш бизнес во Львове станет генерировать 200 евро а аналогичный в Польше - 1000 евро. Конечно за цену львовской квартиры вы не купите аналогичную в Перемышле но в Польше есть интересная замануха типа кооператива, платите вступительные и владеете квартирой (с повышенной квартплатой), выходите из него и вам возращают вступительные. Пользуется популярностью у тех кто не хочет ни покупать ни арендовать жильё. Вобщем есть деньги - есть варианты, а с бетоном варианта четыре: сдать под жильё, под коммерцию, жить самому или самому делать там бизнес (не аренда). Как по мне наиболее интересный - коммерция. Но под неё нужна соответствующая локация. А новострои они обычно в ипенях, куда не каждый согласиться ехать жить. Так как козырные места давно заняты.



Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?

Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?

Я не знал об этом. Очень интересуюсь.



Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.

Це не кооператив а TBS Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.Це не кооператив а TBS

