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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3960396139623963>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 25
зростуть більш як на 10%
8%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
3
знизяться в межах 10%
20%
5
знизяться на 10-25%
36%
9
знизяться на 25%-50%
20%
5
знизяться більше, ніж на 50%
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:42

  zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf



В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица.
Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным".
Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:45

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Так я наче, так і написав, що краще в бетоні, ніж в гривні
гривну в любую минуту вы меняете на злотый/евро/доллар и через 2 часа вы уже в перемышле. Это так образно. Например если ваш бизнес во Львове станет генерировать 200 евро а аналогичный в Польше - 1000 евро. Конечно за цену львовской квартиры вы не купите аналогичную в Перемышле но в Польше есть интересная замануха типа кооператива, платите вступительные и владеете квартирой (с повышенной квартплатой), выходите из него и вам возращают вступительные. Пользуется популярностью у тех кто не хочет ни покупать ни арендовать жильё. Вобщем есть деньги - есть варианты, а с бетоном варианта четыре: сдать под жильё, под коммерцию, жить самому или самому делать там бизнес (не аренда). Как по мне наиболее интересный - коммерция. Но под неё нужна соответствующая локация. А новострои они обычно в ипенях, куда не каждый согласиться ехать жить. Так как козырные места давно заняты.


Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?
Я не знал об этом. Очень интересуюсь.


Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.
Це не кооператив а TBS
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:49

  rjkz написав:
  zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf



В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица.
Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным".
Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".


Вы вроде бы в курсе Штатовских реалий.

Можете сказать: как у них сейчас дела с арендой квартир в больших городах (НЙ, СФ, ЛА, Вашингтон) - упала, если да то на сколько, увеличилась ли вакантность, дают ли скидки и если да то какие, или проедают страховую сумму?
Так же вроде бы в некоторых городах при аренде нужно дать гарантию платежа на 6 месяцев из банка, тоесть если ты не платишь, то за тебя заплатит твой банк и потом тебе выставит счет или оформит кредит на оплату аренды. Срабатывает ли механизм в данной ситуации? Если ли случаи, когда банк оплачивал аренду?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:52

тем временем ввп Украины гниёт на свалке

В Гостомелі, що під Києвом, місцевий фермер вивіз на смітник тонни моркви. Там утворилося справжнє морквяне кладовище. Про це повідомив очевидець у фейсбук.

За словами очевидців, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її. Взагалі, таких випадків по всій країні може бути сотні.
У коментарях під публікацією, українці обурюються, що овочі можна було перебрати і роздати нужденним.


Зображення

за достоверность не ручаюсь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:58

  rjkz написав:
  zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf



В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица.
Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным".
Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".


Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:00

  flyman написав:
Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.
Це не кооператив а TBS

в кракове двушка по TBS 600$/м2
https://www.olx.pl/oferta/2-pokoje-tbs- ... 94b5320699
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:01

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?
Я не знал об этом. Очень интересуюсь.
я 3 года назад интересовался и уже всего не помню. По цене такая недвижимость в 2 раза дешевле обычной, по сути продаётся право аренды на льготных условиях, наподобии как у нас гаражи без права собственности, финансовые вопросы решаются через вступительный взнос (он идёт кооперативу, размер не обсуждается), к нему иногда добавляется стоимость ремонта и мебели - эта часть предмет торга. При выселении кооператив возращает вступ.взнос, если хотите вернуть стоимость ремонта - сами ищете арендатора и обсуждаете сколько он должен вам доплатить. Для иностранцев ограничений нет, гражданство и виза не требуются. Поляки на форумах жалуются, что иногда такие кооперативы сильно задирают цены на коммун.услуги (50-100евро). Да там тоже коммуналка больной вопрос. И хвастаются что въехали в квартиру с хорошим ремонтом заплатив только вступительный взнос (видимо кому то надо было срочно съехать или просто не было желания у предыдущего жильца искать арендатора готового доплатить). В объявлениях встречаются варианты без оплаты коммун.услуг, всё входит в ежемесячный кооперативный взнос. Права арендатора защищены законом, то есть рисков ноль. Извиняюсь если инфа не точная.

Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:04

  vitaliian написав:
  flyman написав:
Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.
Це не кооператив а TBS

в кракове двушка по TBS 600$/м2
https://www.olx.pl/oferta/2-pokoje-tbs- ... 94b5320699

Але в оренду його не здаси.
Як був в Польщі, то таке навіть не розглядав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:05

  flyman написав:Є там, таке, тільки ціна десь 60%..80%, від звичайного житла.
Це не кооператив а TBS

30-40%
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса.
вдруг кому то ещё пригодится, в анализе где привлекательнее потратить 25k$ в Киеве гостинку купить или в Кракове двушку, без права собственности но с возможностью вернуть свой взнос.
vitaliian
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