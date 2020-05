Додано: Чет 21 тра, 2020 21:08

rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?

я 3 года назад интересовался и уже всего не помню. По цене такая недвижимость в 2 раза дешевле обычной, по сути продаётся право аренды на льготных условиях, наподобии как у нас гаражи без права собственности, финансовые вопросы решаются через вступительный взнос (он идёт кооперативу, размер не обсуждается), к нему иногда добавляется стоимость ремонта и мебели - эта часть предмет торга. При выселении кооператив возращает вступ.взнос, если хотите вернуть стоимость ремонта - сами ищете арендатора и обсуждаете сколько он должен вам доплатить. Для иностранцев ограничений нет, гражданство и виза не требуются. Поляки на форумах жалуются, что иногда такие кооперативы сильно задирают цены на коммун.услуги (50-100евро). Да там тоже коммуналка больной вопрос. И хвастаются что въехали в квартиру с хорошим ремонтом заплатив только вступительный взнос (видимо кому то надо было срочно съехать или просто не было желания у предыдущего жильца искать арендатора готового доплатить). В объявлениях встречаются варианты без оплаты коммун.услуг, всё входит в ежемесячный кооперативный взнос. Права арендатора защищены законом, то есть рисков ноль. Извиняюсь если инфа не точная.

Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса. Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса.

Не повернення, а продаж "прав" іншому орендатору. Не повернення, а продаж "прав" іншому орендатору.

