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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:08
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив?
Я не знал об этом. Очень интересуюсь.
я 3 года назад интересовался и уже всего не помню. По цене такая недвижимость в 2 раза дешевле обычной, по сути продаётся право аренды на льготных условиях, наподобии как у нас гаражи без права собственности, финансовые вопросы решаются через вступительный взнос (он идёт кооперативу, размер не обсуждается), к нему иногда добавляется стоимость ремонта и мебели - эта часть предмет торга. При выселении кооператив возращает вступ.взнос, если хотите вернуть стоимость ремонта - сами ищете арендатора и обсуждаете сколько он должен вам доплатить. Для иностранцев ограничений нет, гражданство и виза не требуются. Поляки на форумах жалуются, что иногда такие кооперативы сильно задирают цены на коммун.услуги (50-100евро). Да там тоже коммуналка больной вопрос. И хвастаются что въехали в квартиру с хорошим ремонтом заплатив только вступительный взнос (видимо кому то надо было срочно съехать или просто не было желания у предыдущего жильца искать арендатора готового доплатить). В объявлениях встречаются варианты без оплаты коммун.услуг, всё входит в ежемесячный кооперативный взнос. Права арендатора защищены законом, то есть рисков ноль. Извиняюсь если инфа не точная.
Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса.
Не повернення, а продаж "прав" іншому орендатору.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:08
flyman написав:
Але в оренду його не здаси.
самому жить можно? конскую аренду платить не нужно? вернуть вступительный взнос можно? что ещё нужно для счастья (имхо счастье не в наличии арендаторов).
investorkiev написав:
может начальником отделения в Новую почту (у этих тоже явно все хорошо благодаря карантину).
то есть если в компании всё хорошо то им позарез нужны начальники отделений с опытом выращивания морковки? Ваш юмор интереснее чем 95 квартала, тоньше и интеллектуальнее.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:15
vitaliian написав: flyman написав:
Але в оренду його не здаси.
самому жить можно? конскую аренду платить не нужно? вернуть вступительный взнос можно? что ещё нужно для счастья (имхо счастье не в наличии арендаторов).
Зато коняча комуналка + куча обмежень та правил товариства.
Правда не знаю, як з іпотекою на TBS.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:20
vitaliian написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Ничего с Днепром не поменялось, и 20 лет назад не был он ни синим, ни прозрачным
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:20
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Але в оренду його не здаси.
самому жить можно? конскую аренду платить не нужно? вернуть вступительный взнос можно? что ещё нужно для счастья (имхо счастье не в наличии арендаторов).
Зато коняча комуналка + куча обмежень та правил товариства.
Правда не знаю, як з іпотекою на TBS.
коммуналка конская но не везде, получается примерно в 2 дешевле чем платить аренду лендлорду. Ограничения там банальные, не вываливать стены, не мешать жить соседям. Лучше наличие правил, чем наш жэковский хаос тоже кстати не бесплатный.
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