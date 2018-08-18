Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Можно по-подробнее о возврате вступительного взноса в кооператив? Я не знал об этом. Очень интересуюсь.
я 3 года назад интересовался и уже всего не помню. По цене такая недвижимость в 2 раза дешевле обычной, по сути продаётся право аренды на льготных условиях, наподобии как у нас гаражи без права собственности, финансовые вопросы решаются через вступительный взнос (он идёт кооперативу, размер не обсуждается), к нему иногда добавляется стоимость ремонта и мебели - эта часть предмет торга. При выселении кооператив возращает вступ.взнос, если хотите вернуть стоимость ремонта - сами ищете арендатора и обсуждаете сколько он должен вам доплатить. Для иностранцев ограничений нет, гражданство и виза не требуются. Поляки на форумах жалуются, что иногда такие кооперативы сильно задирают цены на коммун.услуги (50-100евро). Да там тоже коммуналка больной вопрос. И хвастаются что въехали в квартиру с хорошим ремонтом заплатив только вступительный взнос (видимо кому то надо было срочно съехать или просто не было желания у предыдущего жильца искать арендатора готового доплатить). В объявлениях встречаются варианты без оплаты коммун.услуг, всё входит в ежемесячный кооперативный взнос. Права арендатора защищены законом, то есть рисков ноль. Извиняюсь если инфа не точная.
Спасибо. Я из этого всего не знал только про возврат вступительного взноса.
Не повернення, а продаж "прав" іншому орендатору.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:.. В связи с глобальным потеплением и повышением уровня мирового океана все эти прибрежные города будут затоплены. Почитайте: Украина одна из немногих выгодополучателей от мирового потепления и изменения климата.
угу. Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?
Ничего с Днепром не поменялось, и 20 лет назад не был он ни синим, ни прозрачным
самому жить можно? конскую аренду платить не нужно? вернуть вступительный взнос можно? что ещё нужно для счастья (имхо счастье не в наличии арендаторов).
Зато коняча комуналка + куча обмежень та правил товариства.
Ограничения там банальные, не портить фасад, не вываливать стены, не курить, дизайн ремонта согласовывать (имитацию пещеры 100% сделать не разрешат), автономку, камин с открытым огнем и душкабину тоже могут не разрешить (надо уточнять). Лучше наличие правил, чем наш жэковский хаос тоже кстати не бесплатный.
flyman написав:Правда не знаю, як з іпотекою на TBS.
их вроде 2 вида с низким вступительным и высокой коммуналкой и наоборот. Я встречал вообще без вступительных, заселились и платите каждый месяц взнос меньше чем аренду лендолду (или столько же, точных цифрь не помню), при этом права вас вышвырнуть у кооператива нет, пока платите живёте. Ваши права защищает закон.
zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица. Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным". Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".
Вы вроде бы в курсе Штатовских реалий.
Можете сказать: как у них сейчас дела с арендой квартир в больших городах (НЙ, СФ, ЛА, Вашингтон) - упала, если да то на сколько, увеличилась ли вакантность, дают ли скидки и если да то какие, или проедают страховую сумму? Так же вроде бы в некоторых городах при аренде нужно дать гарантию платежа на 6 месяцев из банка, тоесть если ты не платишь, то за тебя заплатит твой банк и потом тебе выставит счет или оформит кредит на оплату аренды. Срабатывает ли механизм в данной ситуации? Если ли случаи, когда банк оплачивал аренду?
Могу только про НЙ сказать - аренда не упала по существующим котрактам...пока по крайней мере. Но и новых сделок крайне мало скорей всего - народ пытается лишний раз не контактировать. Есть знакомые, которые хотят сменить локацию проживания, но будут что-то искать только после окончания карантина. Понятное дело, что понаехов приток прекратился, но город огромный, люди живут десятилетиями в одном и том-же, поэтому нет особого влияния на рынок если какая-то часть съедет. СЪезжать тоже не в интересах арендаторов - в НЙ аренда под рент контролом. Лендлорд только при смене тенанта может поставить рыночную цену.
Про участие банка в оплате аренды - не в курсе. Обычно за 6 месяцев берут секьюрити депазит с ньюкамеров, у которых ни кредит ско ни истории нет ни зачастую и счета в банке и документов. В стандартном случае - месяц наперед, в размере месяца секьюрити депазит и в размере месяца посреднические. Еще разные фи есть на оформление, "познакомиться" с супером (если билдинг). Ну и очень некисло за переезд муверам.
zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица. Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным". Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".
Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2
Возможно из=за того, что необязательно быть безработным, чтобы зааплаиться на анэмплоймент - достаточно быть отправленным "за свой счет" или даже банально получить сокарщение часов. То есть, формально человек работает, но заявки подать имеет право.
flyman написав:Зато коняча комуналка + куча обмежень та правил товариства.
Ограничения там банальные, не портить фасад, не вываливать стены, не курить, дизайн ремонта согласовывать (имитацию пещеры 100% сделать не разрешат), автономку, камин с открытым огнем и душкабину тоже могут не разрешить (надо уточнять). Лучше наличие правил, чем наш жэковский хаос тоже кстати не бесплатный.
flyman написав:Правда не знаю, як з іпотекою на TBS.
их вроде 2 вида с низким вступительным и высокой коммуналкой и наоборот. Я встречал вообще без вступительных, заселились и платите каждый месяц взнос меньше чем аренду лендолду (или столько же, точных цифрь не помню), при этом права вас вышвырнуть у кооператива нет, пока платите живёте. Ваши права защищает закон.
Для громади (того ж Києва напр.) як варіант могло би бути.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
Можете сказать: как у них сейчас дела с арендой квартир в больших городах (НЙ, СФ, ЛА, Вашингтон) - упала, если да то на сколько, увеличилась ли вакантность, дают ли скидки и если да то какие, или проедают страховую сумму? Так же вроде бы в некоторых городах при аренде нужно дать гарантию платежа на 6 месяцев из банка, тоесть если ты не платишь, то за тебя заплатит твой банк и потом тебе выставит счет или оформит кредит на оплату аренды. Срабатывает ли механизм в данной ситуации? Если ли случаи, когда банк оплачивал аренду?
Могу только про НЙ сказать - аренда не упала по существующим котрактам...пока по крайней мере. Но и новых сделок крайне мало скорей всего - народ пытается лишний раз не контактировать. Есть знакомые, которые хотят сменить локацию проживания, но будут что-то искать только после окончания карантина. Понятное дело, что понаехов приток прекратился, но город огромный, люди живут десятилетиями в одном и том-же, поэтому нет особого влияния на рынок если какая-то часть съедет. СЪезжать тоже не в интересах арендаторов - в НЙ аренда под рент контролом. Лендлорд только при смене тенанта может поставить рыночную цену.
Про участие банка в оплате аренды - не в курсе. Обычно за 6 месяцев берут секьюрити депазит с ньюкамеров, у которых ни кредит ско ни истории нет ни зачастую и счета в бенанке и документов. В стандартном случае - месяц наперед, в размере месяца секьюрити депазит и в размере месяца посреднические. Еще разные фи есть на оформление, "познакомиться" с супером (если билдинг). Ну и очень некисло за переезд муверам.
спасибо. Тоесть не смотря на рекорды по безработице, о которых толкует зРадио, никакой катастрофы на рынке аренды нет, и даже особого падения цен на аренду нет.