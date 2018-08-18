RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3962396339643965>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 27
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
3
знизяться в межах 10%
22%
6
знизяться на 10-25%
37%
10
знизяться на 25%-50%
19%
5
знизяться більше, ніж на 50%
4%
1
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  sequence написав: угу.
Обмелеет Днепр и прочие, черноземы превратятся в пески, как это случилось в Сирии. Выгода будет невероятная.
я тоже подумываю река днепр уже не та какой прозрачно-синей она была 20 лет назад. Стал какой-то желто-коричневый. Может сменить локацию на одессу? Кто что про Одесса vs Киев думает?


Ничего с Днепром не поменялось, и 20 лет назад не был он ни синим, ни прозрачным


Уже больше 20 лет не рпашаюсь там купаться.Примерно 20 лет назад вода в Министерке была еще прозрачной, нырял с открытыми глазами...последний раз лет 10 назад туда заезжал - грязное болото.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10844
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4799 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Для громади (того ж Києва напр.) як варіант могло би бути.
к этому идёт, куда девать непроданные квартиры?

  rjkz написав:Примерно 20 лет назад вода в Министерке была еще прозрачной,
не хотелось спорить, я точно помню прозрачную воду на трухановом острове.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 06.04.16
Подякував: 786 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:59

  vitaliian написав:
  flyman написав:Для громади (того ж Києва напр.) як варіант могло би бути.
к этому идёт, куда девать непроданные квартиры?

Раздавать конечно бесплатно!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 06.03.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:01

  investorkiev написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Для громади (того ж Києва напр.) як варіант могло би бути.
к этому идёт, куда девать непроданные квартиры?

Раздавать конечно бесплатно!
был бы я мэром я бы вам за оптимизм и веру в светлое будущее точно дал бесплатный новостройчик.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 06.04.16
Подякував: 786 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:04

модераторы есть на форуме???

  zРадио написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени :mrgreen: Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201058.pdf



В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица.
Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным".
Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".


Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2

девочки
идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф
превратили ветку в помойку
реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ! :evil:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:05

модераторы есть на форуме???

  vitaliian написав:
В Гостомелі, що під Києвом, місцевий фермер вивіз на смітник тонни моркви. Там утворилося справжнє морквяне кладовище. Про це повідомив очевидець у фейсбук.

За словами очевидців, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її. Взагалі, таких випадків по всій країні може бути сотні.
У коментарях під публікацією, українці обурюються, що овочі можна було перебрати і роздати нужденним.


Зображення

за достоверность не ручаюсь.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По Бомберу цена медленно но уверенно снижается
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21168
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:10

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2

девочки
идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф
превратили ветку в помойку
реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ! :evil:


Ваша недальновидность так и прет. Именно дисбалансы экономики США 2007-2008 предшествовали крупнейшему обвалу в истории КРЖН 2008-2009. И вы намекаете на то, что это оффтоп?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5716
З нами з: 02.05.18
Подякував: 979 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:14

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2

девочки
идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф
превратили ветку в помойку
реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ! :evil:


Ваша недальновидность так и прет. Именно дисбалансы экономики США 2007-2008 предшествовали крупнейшему обвалу в истории КРЖН 2008-2009. И вы намекаете на то, что это оффтоп?

Прохожий очкує
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19296
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:46

flyman
Прохожий заипался читать потоки флуда и помоев на тематической ветке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11473
З нами з: 05.06.13
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3962396339643965>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18434 3009333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 21:32
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9611
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16842)
21.05.2020 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.