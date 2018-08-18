Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:В Штатах еще за неделю +2,4 млн первичных заявок по безработице. Уровень безработицы 18,9% (25 млн человек). А у наших рантье - небольшие избирательные скидки на аренду и рост с осени Вот он - инвестиционный рай, тихая гавань и последнее пристанище...
В Штатах тьма народа ломает голову как-бы их уволили, но не по статье, чтобы получать 600 баксов в неделю за карантин +300 за безработица. Кроме того, были люди которые работали на кэш до этого, но не становились на вэлфер из-за маленькой суммы и обязанности показывать поиск работы, то сейчас для них стимул совсем другой стать "безработным". Кому действительнео не позавидуешь - нелегалам, потерявшим работу и не имеющих "подушки безопасности".
Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2
девочки идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф превратили ветку в помойку реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
В Гостомелі, що під Києвом, місцевий фермер вивіз на смітник тонни моркви. Там утворилося справжнє морквяне кладовище. Про це повідомив очевидець у фейсбук.
За словами очевидців, місцевий підприємець збанкрутував через те, що не зміг продати моркву. Тому викинув її. Взагалі, таких випадків по всій країні може бути сотні. У коментарях під публікацією, українці обурюються, що овочі можна було перебрати і роздати нужденним.
за достоверность не ручаюсь.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zРадио написав: Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2
девочки идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф превратили ветку в помойку реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ!
Ваша недальновидность так и прет. Именно дисбалансы экономики США 2007-2008 предшествовали крупнейшему обвалу в истории КРЖН 2008-2009. И вы намекаете на то, что это оффтоп?
zРадио написав: Да, я слышал, что какая-то доля здесь - фрод. Но DoL и не все заявки в безработицу пишет. Заявок с момента начала карантина - 39 млн, а безработными считают 25, притом, что сколько-то безработных было и до карантина. Не помню точно, но, кажется, миллиона 2
девочки идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф превратили ветку в помойку реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ!
Ваша недальновидность так и прет. Именно дисбалансы экономики США 2007-2008 предшествовали крупнейшему обвалу в истории КРЖН 2008-2009. И вы намекаете на то, что это оффтоп?
Прохожий очкує
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/