|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже заипался читать флуд и помои от Прохожего не по теме ветки, но обычно молчу, чтобы не разводить флуд и помои.
Может стоить запилить отдельную тему с обсужденимем контента и модерации этой темы и не засорять эту? У вас 90% постов "ау модераторы", а по теме не густо.
|