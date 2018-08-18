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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3962396339643965

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 27
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
11%
3
знизяться в межах 10%
22%
6
знизяться на 10-25%
37%
10
знизяться на 25%-50%
19%
5
знизяться більше, ніж на 50%
4%
1
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Прохожий заипался читать потоки флуда и помоев на тематической ветке...

Я тоже заипался читать флуд и помои от Прохожего не по теме ветки, но обычно молчу, чтобы не разводить флуд и помои.
Может стоить запилить отдельную тему с обсужденимем контента и модерации этой темы и не засорять эту? У вас 90% постов "ау модераторы", а по теме не густо.
Vlad442
 
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  #<1 ... 3962396339643965
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