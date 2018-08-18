Додано: Чет 21 тра, 2020 23:18

airmax78 написав: И тут я категорически настаиваю, чтобы vhata не спешила их заморозить в очередном региональном неликвиде. И тут я категорически настаиваю, чтобы vhata не спешила их заморозить в очередном региональном неликвиде.

Большое человеческое спасибо, Макс.У меня есть еще неделька на подумать...- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение,, матрасик превратится в обоиНЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна... Голда уже долгое время закрепилась выше 1700, неспроста это.- про региональный неликвид - мой кохоз, с ценами на недвигу, как ваш ПОХ, 6 вузов, с кучей иностарнных студентов, нефтяники, какие то китайцы, плюс мекка сельского хозяйства... Не в каждой провиции, такой джекпот.Единственное, что может качнуть рынок, - это или:- путиннападет- техногенная авария (писала уже, что меня беспокоит новая аэсбеларуси. Ксати, не обращали внимания, как резко начали останавливать наши аэс? стремно)- дворцовый переворот...Мое ихмо про наши цены на недвигу - это слезы, в сравнении с остальным миром, даже африкой.