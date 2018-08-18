RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396339643965396639673968>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 29
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
24%
7
знизяться на 10-25%
34%
10
знизяться на 25%-50%
21%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Прохожий заипался читать потоки флуда и помоев на тематической ветке...

Я тоже заипался читать флуд и помои от Прохожего не по теме ветки, но обычно молчу, чтобы не разводить флуд и помои.
Может стоить запилить отдельную тему с обсужденимем контента и модерации этой темы и не засорять эту? У вас 90% постов "ау модераторы", а по теме не густо.
Vlad442
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:57

  chizh написав:Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.

Судя по описанию процесса поздравлять не с чем. Если в такое время так продавать, значит подарили кому-то как минимум поездку всей семьей в хороший отель в Египте в сезон.
Vlad442
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:01

Vlad442
Приятно подарить семье поездку, да еще в Египет.
А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  chizh написав:А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну

Идеальная цена такая, при которой из 100 человек, которым в принципе интересна ваша квартира, только одного устроила предложенная цена, а остальным было дорого. Также должна быть минимальная экспозиция хотя бы неделя, чтобы вы были уверены, что все эти 100 человек узнали о вашем варианте.
PS Продавали через риелтора? Цену предлагал риелтор? Покупатели были с риелторами?
Vlad442
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:12

  Vlad442 написав:
  chizh написав:А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну

Идеальная цена такая, при которой из 100 человек, которым в принципе интересна ваша квартира, только одного устроила предложенная цена, а остальным было дорого. Также должна быть минимальная экспозиция хотя бы неделя, чтобы вы были уверены, что все эти 100 человек узнали о вашем варианте.
PS Продавали через риелтора? Цену предлагал риелтор? Покупатели были с риелторами?


К сожалению на 100 человеко-часов ни времени, ни сил нет. Покупатели были прямые, живущие рядом и мониторящие рынок ежедневно.Был и риелтор , который хотел купить для перепродажи, но из торгов вышел. Молодая семья обрела свое первое гнездышко. Это-же хорошо, не так ли?
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:13

  Vlad442 написав:
  chizh написав:Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.

Судя по описанию процесса поздравлять не с чем. Если в такое время так продавать, значит подарили кому-то как минимум поездку всей семьей в хороший отель в Египте в сезон.


А я вот искренне и без злорадства в ваш адрес считаю, что chizh подарил как минимум поездку в хороший отель в Египте своей семье (а может быть даже и недорогой авто) - вангую дальнейшую коррекцию цен
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 979 раз.
Подякували: 2142 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:18

  airmax78 написав:И тут я категорически настаиваю, чтобы vhata не спешила их заморозить в очередном региональном неликвиде.

Большое человеческое спасибо, Макс. :) У меня есть еще неделька на подумать...

- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение, когда никто не будет этого ожидать, матрасик превратится в обои :( НЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна... Голда уже долгое время закрепилась выше 1700, неспроста это.

- про региональный неликвид - мой кохоз, с ценами на недвигу, как ваш ПОХ, 6 вузов, с кучей иностарнных студентов, нефтяники, какие то китайцы, плюс мекка сельского хозяйства... Не в каждой провиции, такой джекпот.

Единственное, что может качнуть рынок, - это или:
- путиннападет
- техногенная авария (писала уже, что меня беспокоит новая аэсбеларуси. Ксати, не обращали внимания, как резко начали останавливать наши аэс? стремно)
- дворцовый переворот...

Мое ихмо про наши цены на недвигу - это слезы, в сравнении с остальным миром, даже африкой.
Востаннє редагувалось vhata в Чет 21 тра, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 06.05.18
Подякував: 133 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:18

  chizh написав:К сожалению на 100 человеко-часов ни времени, ни сил нет. Покупатели были прямые, живущие рядом и мониторящие рынок ежедневно.Был и риелтор , который хотел купить для перепродажи, но из торгов вышел. Молодая семья обрела свое первое гнездышко. Это-же хорошо, не так ли?

при усіх розкладах, ви у виграші буквально за 3 місяці ... ІМХО
якщо завтра на переговорах по аренді переможе здоровий глузд і я блокану "даму з собачкою", буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 662
З нами з: 27.02.19
Подякував: 222 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  chizh написав:К сожалению на 100 человеко-часов ни времени, ни сил нет. Покупатели были прямые, живущие рядом и мониторящие рынок ежедневно.Был и риелтор , который хотел купить для перепродажи, но из торгов вышел. Молодая семья обрела свое первое гнездышко. Это-же хорошо, не так ли?

Да. Хорошо. Время (и нервы) = деньги. Может и к лучшему, что вопрос закрылся быстро. Иногда люди так увлекаются, что тратят времени на тысячу долларов, чтобы заработать/сэкономить 200.
  zРадио написав:А я вот искренне и без злорадства в ваш адрес считаю, что chizh подарил как минимум поездку в хороший отель в Египте своей семье (а может быть даже и недорогой авто) - вангую дальнейшую коррекцию цен

Может вместо этой однушки покупается трешка или котлован. Редко кто продает только ради того, чтобы подержать деньги в руках. Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например.
Vlad442
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 396339643965396639673968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18434 3009406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 21:32
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13268
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.