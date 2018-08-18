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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже заипался читать флуд и помои от Прохожего не по теме ветки, но обычно молчу, чтобы не разводить флуд и помои.
Может стоить запилить отдельную тему с обсужденимем контента и модерации этой темы и не засорять эту? У вас 90% постов "ау модераторы", а по теме не густо.
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:57
Судя по описанию процесса поздравлять не с чем. Если в такое время так продавать, значит подарили кому-то как минимум поездку всей семьей в хороший отель в Египте в сезон.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:01
Vlad442
Приятно подарить семье поездку, да еще в Египет.
А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Идеальная цена такая, при которой из 100 человек, которым в принципе интересна ваша квартира, только одного устроила предложенная цена, а остальным было дорого. Также должна быть минимальная экспозиция хотя бы неделя, чтобы вы были уверены, что все эти 100 человек узнали о вашем варианте.
PS Продавали через риелтора? Цену предлагал риелтор? Покупатели были с риелторами?
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:12
К сожалению на 100 человеко-часов ни времени, ни сил нет. Покупатели были прямые, живущие рядом и мониторящие рынок ежедневно.Был и риелтор , который хотел купить для перепродажи, но из торгов вышел. Молодая семья обрела свое первое гнездышко. Это-же хорошо, не так ли?
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:13
А я вот искренне и без злорадства в ваш адрес считаю, что chizh подарил как минимум поездку в хороший отель в Египте своей семье (а может быть даже и недорогой авто) - вангую дальнейшую коррекцию цен
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:18
Большое человеческое спасибо, Макс. У меня есть еще неделька на подумать...
- Про матрасик на "черный день" - останавливает, что в одно мгновение, когда никто не будет этого ожидать, матрасик превратится в обои НЕ получается поверить, что фиатная бумажка вечна... Голда уже долгое время закрепилась выше 1700, неспроста это.
- про региональный неликвид - мой кохоз, с ценами на недвигу, как ваш ПОХ, 6 вузов, с кучей иностарнных студентов, нефтяники, какие то китайцы, плюс мекка сельского хозяйства... Не в каждой провиции, такой джекпот.
Единственное, что может качнуть рынок, - это или:
- путиннападет
- техногенная авария (писала уже, что меня беспокоит новая аэсбеларуси. Ксати, не обращали внимания, как резко начали останавливать наши аэс? стремно)
- дворцовый переворот...
Мое ихмо про наши цены на недвигу - это слезы, в сравнении с остальным миром, даже африкой.
Востаннє редагувалось vhata в Чет 21 тра, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:18
при усіх розкладах, ви у виграші буквально за 3 місяці ... ІМХО
якщо завтра на переговорах по аренді переможе здоровий глузд і я блокану "даму з собачкою", буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да. Хорошо. Время (и нервы) = деньги. Может и к лучшему, что вопрос закрылся быстро. Иногда люди так увлекаются, что тратят времени на тысячу долларов, чтобы заработать/сэкономить 200.
Может вместо этой однушки покупается трешка или котлован. Редко кто продает только ради того, чтобы подержать деньги в руках. Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например.
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