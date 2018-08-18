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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:26
stas_rst
1. Блокировать даму- однозначно.
2. Аренда сейчас на паузе. Не пересдадите.
3. Или на ключ или в продажу.
4. Деньги у населения есть. Не продавайте , а продайте.
5. Потом- успехов в торгах и в серфинге недвиги)
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chizh
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:30
Vlad442
нет, ради этой однушки не покупается ни трешка ни котлован. Незначительные деньги. просто избавление от слабого актива.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31
1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
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Vlad442
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:33
Vlad442 написав:
1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября
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chizh
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36
Vlad442 написав:
Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например.
Утвердилась в одной теории - ВСЕГДА покупать ликвидный объект
, даже если гораздо дороже менее
ликвидного. Не хватает - вообще не покупать.
Болтается в продаже, третий месяц, квартира с дисконтом 30%, досталась по наследству, не могу продать НИКАК, нестандарт, деревянные перекрытия, старый фонд, покупатель в стопоре - приходит, смотрит, все нравится и пропадает... Окупаемость 80 аренд!
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36
stas_rst написав:
буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41
vitaliian написав: stas_rst написав:
буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
отдавать с квартирой- как раз самый вариант.
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chizh
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41
Прохожий написав:
девочки
идите в ветку к коле
про сша или в ЛС или на кидстаф
превратили ветку в помойку
реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ!
Да это ты уже всех тут за...бал своим брюзжанием. Не нравится ветка - не заходи.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:46
Vlad442 написав: chizh написав:
А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну
Идеальная цена такая, при которой из 100 человек, которым в принципе интересна ваша квартира, только одного устроила предложенная цена, а остальным было дорого. Также должна быть минимальная экспозиция хотя бы неделя, чтобы вы были уверены, что все эти 100 человек узнали о вашем варианте.
PS Продавали через риелтора? Цену предлагал риелтор? Покупатели были с риелторами?
ИМХО, сейчас не та ситуация, чтобы устраивать торги. Это сегодня набежала толпа покупанов с котлетами, а через неделю глядишь - все затаятся и цены вниз стремительным домкратом. Даже если человек недополучил 5-10% - стоит ли оно риска зависнуть в бетоне на неопределенный срок?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:48
chizh написав: Vlad442 написав:
1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября
Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем
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