RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 39643965396639673968>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 29
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
24%
7
знизяться на 10-25%
34%
10
знизяться на 25%-50%
21%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:26

stas_rst

1. Блокировать даму- однозначно.
2. Аренда сейчас на паузе. Не пересдадите.
3. Или на ключ или в продажу.
4. Деньги у населения есть. Не продавайте , а продайте.
5. Потом- успехов в торгах и в серфинге недвиги)
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:30

Vlad442
нет, ради этой однушки не покупается ни трешка ни котлован. Незначительные деньги. просто избавление от слабого актива.
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
Vlad442
 
Повідомлень: 6597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:33

  Vlad442 написав:1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.


рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36

  Vlad442 написав:Нужно сравнивать что покажет лучший результат на дистанции в полгода, например.
Утвердилась в одной теории - ВСЕГДА покупать ликвидный объект, даже если гораздо дороже менее ликвидного. Не хватает - вообще не покупать.

Болтается в продаже, третий месяц, квартира с дисконтом 30%, досталась по наследству, не могу продать НИКАК, нестандарт, деревянные перекрытия, старый фонд, покупатель в стопоре - приходит, смотрит, все нравится и пропадает... Окупаемость 80 аренд!
осторожно, пишу из провинции
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 06.05.18
Подякував: 133 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 06.04.16
Подякував: 787 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.

отдавать с квартирой- как раз самый вариант.
chizh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 08.10.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:41

  Прохожий написав:девочки
идите в ветку к коле про сша или в ЛС или на кидстаф
превратили ветку в помойку
реально уже ЗА-Е-БА-ЛИ! :evil:

Да это ты уже всех тут за...бал своим брюзжанием. Не нравится ветка - не заходи.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 26.02.18
Подякував: 420 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:46

  Vlad442 написав:
  chizh написав:А как нужно, с надрывом и в течение долгих дней и ночей)))))) без одного звонка и с постоянными платными "подниманиями"? ну ну

Идеальная цена такая, при которой из 100 человек, которым в принципе интересна ваша квартира, только одного устроила предложенная цена, а остальным было дорого. Также должна быть минимальная экспозиция хотя бы неделя, чтобы вы были уверены, что все эти 100 человек узнали о вашем варианте.
PS Продавали через риелтора? Цену предлагал риелтор? Покупатели были с риелторами?

ИМХО, сейчас не та ситуация, чтобы устраивать торги. Это сегодня набежала толпа покупанов с котлетами, а через неделю глядишь - все затаятся и цены вниз стремительным домкратом. Даже если человек недополучил 5-10% - стоит ли оно риска зависнуть в бетоне на неопределенный срок?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 26.02.18
Подякував: 420 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:48

  chizh написав:
  Vlad442 написав:1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.


рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября


Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 979 раз.
Подякували: 2142 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 39643965396639673968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chizh, foxluck і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1842, 1843, 1844
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18434 3009407
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 21:32
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13268
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.