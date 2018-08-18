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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3965396639673968>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 29
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
24%
7
знизяться на 10-25%
34%
10
знизяться на 25%-50%
21%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:48

  chizh написав:
  vitaliian написав:
  stas_rst написав:буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.

отдавать с квартирой- как раз самый вариант.

потом сильно накладно будет квартира+оформление+ремонт+мебель+техника одномоментно вынуть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:52

  chizh написав:Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.

Норм. цена. От старого фонда нужно избавляться. Я вот тоже 2к 50м. кв. 96 серии на Венике в 2014 г. за 60 куе. продал, и ничуть не жалею.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:52

vitaliian
если речь об итальянской спальне в 10-ку тогда, остальное- переезды, сборки-разборки,там винт потеряли там об угол притерли.....не стоит того.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  chizh написав:1. Блокировать даму- однозначно.
2. Аренда сейчас на паузе. Не пересдадите.
3. Или на ключ или в продажу.
4. Деньги у населения есть. Не продавайте , а продайте.
5. Потом- успехов в торгах и в серфинге недвиги)

  vitaliian написав:очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.

дякую за конструктив :) пройшовся по кварталу з двома сигаретами тільки що, вікна квартири темні, може контракту не буде у орендаря і залишиться без собаки набігами по пару тижнів на місяць ...
якщо ні, скористаюсь вашими порадами, продам у +30% (не дивуйтесь, взяв дуже дешево випадково у 2018 році) і шукатиму активно більшу :) жити є де, то пошуки будуть ретельно виважені :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:
  chizh написав:
  Vlad442 написав:1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.


рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября


Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем

в сентябре появятся свободные деньги (урожай) поэтому 2 варианта: если курс вверх то квартиры вниз, если курс стабильный, возможно что-то осядет в бетоне. Как вариант в декабре, но там бюджетные приколы, будут лить тому кого недофинансировали, дальше по цепочке подрядчикам, откаты и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55

  zРадио написав:
  chizh написав:
  Vlad442 написав:1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.


рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября


Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем


куда регулировать ценой в высоком сегменте??????? амортизация не будет перекрываться платежами
chizh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  chizh написав:Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.

Судя по описанию процесса поздравлять не с чем. Если в такое время так продавать, значит подарили кому-то как минимум поездку всей семьей в хороший отель в Египте в сезон.


А я вот искренне и без злорадства в ваш адрес считаю, что chizh подарил как минимум поездку в хороший отель в Египте своей семье (а может быть даже и недорогой авто) - вангую дальнейшую коррекцию цен

На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:06

  vitaliian написав:
  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?

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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08

vitaliian

Новострой типа "Эврики" попадают под категорию новострой с переспективой сползания в гетто( через 15 лет)
двухэтажные сталинки с ужасным внешним видом попадают под категорию - продаться за дорого потенциальному строителю "эврики" или вложить 10-15 тыс зелени в окультуривание фасада.
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