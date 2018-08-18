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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:48
chizh написав: vitaliian написав: stas_rst написав:
буду думати про продаж своєї, щоб на вересень купити більшу площу ...
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
отдавать с квартирой- как раз самый вариант.
потом сильно накладно будет квартира+оформление+ремонт+мебель+техника одномоментно вынуть.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:52
chizh написав:
Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
Норм. цена. От старого фонда нужно избавляться. Я вот тоже 2к 50м. кв. 96 серии на Венике в 2014 г. за 60 куе. продал, и ничуть не жалею.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:52
vitaliian
если речь об итальянской спальне в 10-ку тогда, остальное- переезды, сборки-разборки,там винт потеряли там об угол притерли.....не стоит того.
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chizh
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:53
chizh написав:
1. Блокировать даму- однозначно.
2. Аренда сейчас на паузе. Не пересдадите.
3. Или на ключ или в продажу.
4. Деньги у населения есть. Не продавайте , а продайте.
5. Потом- успехов в торгах и в серфинге недвиги)
vitaliian написав:
очень трезвая мысль, я тоже об этом задумался единственное что мешает вещи и новую мебель/технику некуда деть, не арендовать же гараж на полгода, тем более их вскрывают на раз. Отдавать с квартирой не вариант.
дякую за конструктив
пройшовся по кварталу з двома сигаретами тільки що, вікна квартири темні, може контракту не буде у орендаря і залишиться без собаки набігами по пару тижнів на місяць ...
якщо ні, скористаюсь вашими порадами, продам у +30% (не дивуйтесь, взяв дуже дешево випадково у 2018 році) і шукатиму активно більшу
жити є де, то пошуки будуть ретельно виважені
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:54
zРадио написав: chizh написав: Vlad442 написав:
1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября
Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем
в сентябре появятся свободные деньги (урожай) поэтому 2 варианта: если курс вверх то квартиры вниз, если курс стабильный, возможно что-то осядет в бетоне. Как вариант в декабре, но там бюджетные приколы, будут лить тому кого недофинансировали, дальше по цепочке подрядчикам, откаты и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55
zРадио написав: chizh написав: Vlad442 написав:
1 Согласен.
2 Не согласен. Рынок живой. Цена решает.
рынок живой в нижнем и нижнем мейн-стрим
все остальное- пауза до сентября
Я тут скорее соглашусь с Vlad442 - спрос нужно отрегулировать ценой. В нижнем сегменте - небольшим компромиссом, в среднем - средним, в высоком - большим. А сентября (2020-го) ждать нечего, рынок будет не в лучшем состоянии, а возможно, что и в худшем
куда регулировать ценой в высоком сегменте??????? амортизация не будет перекрываться платежами
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chizh
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Додано: Чет 21 тра, 2020 23:55
zРадио написав: Vlad442 написав: chizh написав:
Господа можете поздравить и в статистику. Продана однушка без ремонта в старом фонде на метро Харьковская. Экспозиция 1,5 часа. Борьба первых трех покупанов. Борьба на повышение. Итог_ более 1000 за метр. Не ожидал.
Судя по описанию процесса поздравлять не с чем. Если в такое время так продавать, значит подарили кому-то как минимум поездку всей семьей в хороший отель в Египте в сезон.
А я вот искренне и без злорадства в ваш адрес считаю, что chizh
подарил как минимум поездку в хороший отель в Египте своей семье (а может быть даже и недорогой авто) - вангую дальнейшую коррекцию
цен
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
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reus
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:02
reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:06
vitaliian написав: reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08
vitaliian
Новострой типа "Эврики" попадают под категорию новострой с переспективой сползания в гетто( через 15 лет)
двухэтажные сталинки с ужасным внешним видом попадают под категорию - продаться за дорого потенциальному строителю "эврики" или вложить 10-15 тыс зелени в окультуривание фасада.
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