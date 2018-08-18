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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08
vitaliian написав: reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?
Я вообще левый берег за Киев не считаю. Если старый фонд, то только отреставрированный центр, остальное неликвид. Но меня интересует только новострой. Реальный бизнес и элит в хороших локациях центр при центральные районы не просядет. Это как раз мой сегмент. Шары не получится.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:13
reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:19
zРадио написав: reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.
Классных домов в хорошем локейшине по адекватным ценам практически нет. Вон у Макса спросите, сколько лет он искал дом своей мечты.
Да, на счет платежеспособного покупателя не переживайте, всегда найдется, ведь Киев, город возможностей. Сейчас час настал для 95 квартала и их почитателей
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:22
reus написав: zРадио написав: reus написав:
На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.
Классных домов в хорошем локейшине по адекватным ценам практически нет. Вон у Макса спросите, сколько лет он искал дом своей мечты.
да, все так. По адекватным нет. Даже не так. Их не было с 2000-го.
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