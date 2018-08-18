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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3965396639673968

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 29
зростуть більш як на 10%
7%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
10%
3
знизяться в межах 10%
24%
7
знизяться на 10-25%
34%
10
знизяться на 25%-50%
21%
6
знизяться більше, ніж на 50%
3%
1
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:08

  vitaliian написав:
  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.
Лес новостроев класса эврика под какую категорию подпадает? В районе дорогожичей как ехать на сырец есть сталинки 2 этажа, внешний вид ужасный, фасады/дворы 40 лет не ремонтированные, под какую категорию подпадает?

Я вообще левый берег за Киев не считаю. Если старый фонд, то только отреставрированный центр, остальное неликвид. Но меня интересует только новострой. Реальный бизнес и элит в хороших локациях центр при центральные районы не просядет. Это как раз мой сегмент. Шары не получится. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:13

  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.


Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:19

  zРадио написав:
  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.


Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.

Классных домов в хорошем локейшине по адекватным ценам практически нет. Вон у Макса спросите, сколько лет он искал дом своей мечты.
Да, на счет платежеспособного покупателя не переживайте, всегда найдется, ведь Киев, город возможностей. Сейчас час настал для 95 квартала и их почитателей :D
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 00:22

  reus написав:
  zРадио написав:
  reus написав:На неликвид и старый фонд да, проседание, а на норм. варианты думаю, что сильно не опустятся. Сегментация рынка будет больше выраженной.


Для этого и покупателей кризис должен сегментировать выраженным образом. Пока я не наблюдаю выигравших от кризиса (производителей масок и медоборудования в расчет не берем - их ничтожное количество). В 2014-2015 хотя бы толпы ИТ-шников наблюдались, значительно увеличивших покупательную способность своих валютных зарплат. Пока же наблюдаем лишь сжатие экономики и потребительского спроса во всех отраслях и сегментах.

Классных домов в хорошем локейшине по адекватным ценам практически нет. Вон у Макса спросите, сколько лет он искал дом своей мечты.


да, все так. По адекватным нет. Даже не так. Их не было с 2000-го.
chizh
 
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  #<1 ... 3965396639673968
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